L’universo creativo dello Chef Cedric Grolet approda all’Hôtel de Paris Monte-Carlo

Un dolce profumo pervade l'aria di Montecarlo! A partire da quest'estate, lo Chef Cedric Grolet diventa Executive Chef pasticcere dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo e inaugura un nuovissimo indirizzo nel cuore del palazzo monegasco: Cedric Grolet Monte-Carlo. Sarà il patio dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo ad accogliere la sala da the e il negozio del famoso Chef pasticcere francese. Questa nuova collaborazione rafforza il gusto per l'eccellenza e la creatività del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Una première a Monaco

Dopo Parigi, Londra, Saint-Tropez, Val d’Isère e Singapore, è a Monaco e nello specifico all’Hôtel de Paris Monte-Carlo che lo chef Cedric Grolet continua a sviluppare il suo universo creativo, in partnership con Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il gruppo monegasco gli ha affidato le redini della pasticceria dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo dove aprirà a breve il suo nuovo indirizzo nel cuore del fiore all'occhiello delle strutture alberghiere monegasche.

Eletto "Migliore Chef pasticcere del mondo" dal famosa 50 Best nel 2018, lo Chef Cedric Grolet associa il suo nome al Resort più stellato del mondo aprendo la sala da the e il negozio Cedric Grolet Monte-Carlo.

Per Albert Manzone, Direttore Generale di Monte-Carlo Société des Bains de Mer: "Cédric Grolet è attualmente uno dei più grandi nomi della pasticceria mondiale. Il suo arrivo nel nostro Resort, e in particolare all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, rafforza ancora di più il nostro status di destinazione di riferimento per l'Arte di vivere e la gastronomia.”

Cedric Grolet diventa Executive Chef pasticcere dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo

Oltre alla sala da the e al negozio, questa nomina consente allo Chef di far entrare il suo universo in tutti i punti di ristorazione dell'hotel ad eccezione Le Louis XV - Alain Ducasse.

"Accogliendo Cédric Grolet, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo afferma la sua volontà di restare all'avanguardia nell'alta gastronomia. Il suo approccio artistico alla pasticceria, che coniuga raffinatezza e creatività, si inserisce a pieno titolo nella nostra ambizione di offrire ai clienti un'esperienza d'eccezione." sottolinea Olivier Thomas, Direttore Generale dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo

Una sala da the aperta tutta la giornata

Intimista e accogliente, Cedric Grolet Monte-Carlo ospiterà la sua clientela nel patio dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo già per la prima colazione con un'offerta fruttata (açaï bowl, chia bowl, piatto di frutta fresca…), salata (avocado toast, egg muffin toast, croissant Bénédicte salmone, uova sminuzzate…) e ovviamente dolce (toast francese, cialda, fritettele, pancakes…). A pranzo, si potrà consumare uno spuntino con il club sandwich, la baguette prosciutto burro nocciola tartufata cetriolini o con l'insalata Cedric Grolet. E cosa sarebbe una sala da the senza un tea time? Il pomeriggio sarà consacrato a questo riferimento culturale, associando creazioni salate e dolci iconiche di Cedric Grolet: Fleur Citron, Mangue, Fleur Vanille, Diamant Framboise, Cacahuète… e delle novità.

I più golosi prolungheranno questo istante a casa, grazie al negozio. Dolci da condividere e altri cookie delizieranno i palati di chi ama i dolci, senza dimenticare gli inimitabili dessert a forma di frutti e fiori in stile trompe-l’œil e la pasticceria di stagione, creata appositamente per l'Hôtel de Paris Monte-Carlo e rinnovata a seconda dell'ispirazione dello Chef.

Grazie a questa collaborazione, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo amplia ancora la sua dimensione gastronomica che è già ampiamente conosciuta in tutto il mondo grazie a Le Louis XV Alain Ducasse***, Le Grill* e Em Sherif.

"Cédric ed io ci conosciamo dal 2013 e mi piace seguire il suo percorso. Sa giocare con i codici della pasticceria e ne propone una visione risolutamente contemporanea, spesso straordinaria e sempre assolutamente corretta. Accogliendolo a Monaco, l'Hôtel de Paris conferma il suo impegno a favore di un'offerta culinaria e di pasticceria di qualità elevata e diversa", confida Alain Ducasse.

Una creazione esclusiva in onore di S.A.S. Il Principe Alberto II

In occasione del suo arrivo nel Principato, lo Chef Cedric Grolet ha voluto realizzare una creazione esclusiva per S.A.S. il Principe Alberto II. Questa pasticceria inedita sarà svelata quest'estate in occasione dell'apertura della sala da the e del negozio Cedric Grolet Monte-Carlo.

"Il Principato ha una qualità e un rigore che ritrovo nel lavoro che mi sforzo di portare avanti tutti i giorni. L'Hôtel de Paris Monte-Carlo è un hotel della Société des Bains de Mer che attualmente è in completa sintonia con ciò che faccio. Per me è la ricompensa di venticinque anni di lavoro", precisa Cedric Grolet.