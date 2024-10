Da Saint Paul de Vence l’invito a festeggiare l’autunno

Dal 17 al 31 ottobre 2024, Saint-Paul de Vence si tinge coi colori dell'autunno: un invito a recarsi nella cittadina della Costa Azzurra per scoprire le decorazioni autunnali e partecipare a numerose attività.

Sono in programma gare di decorazione delle zucche, laboratori creativi per bambini, thriller nel villaggio, visite guidate alle lanterne e molto altro.



L’evento è organizzato dall'associazione dei commercianti e artisti di Saint-Paul in collaborazione con il Comune e l'Ufficio del Turismo.





Il programma

Inchiesta della polizia per risolvere un “mistero” lungo le strade del paese - Lunedi 21 ottobre 2024 alle 17

Laboratorio creativo per bambini sul tema dell'autunno - Mercoledì 23 ottobre 2024 alle 15, presso l'Ufficio del Turismo, 2 rue Grande. In programma collage e pittura.

Passeggiata acquerello lungo le vie del borgo - Sabato 26 ottobre 2024 dalle ore 10 alle ore 12 - Nadine Guigonnet, acquarellista di Saint-Paul, introduce alla creazione di un diario di viaggio: tecniche di osservazione, disegno e pennello. Lo stile, i soggetti e i colori dipendono da ogni partecipante chiamato ad immortalare su un taccuino le sue ispirazioni più belle.

“Sfida il tuo naso per Halloween” - Sabato 26 ottobre 2024 alle 10 e 11, presso la Mediateca, Route des Serres - Laboratorio di consapevolezza e scoperta olfattiva e sensoriale.

Laboratorio creativo con le zucche - Mercoledì 30 ottobre 2024 alle 15, presso l'Ufficio del Turismo, 2 Rue Grande.

Racconti di Halloween “emozioni, mostri e fantasmi” - Giovedì 31 ottobre 2024 dalle 15 alle 17, presso la Mediateca, Route des Serres -Tra mostri, streghe, zucche e malefici, un invito ad ascoltare storie e racconti spaventosi e prendere parte alla merenda.

Concorso di zucca - Giovedì 31 ottobre 2024 - Chi realizzerà la zucca più terrificante, più originale e più straordinaria? Occorre consegnare le proprie zucche di Halloween all'Ufficio del Turismo tra mercoledì 30 ottobre e giovedì 31 ottobre alle 12. Le zucche verranno esposte intorno alla Grande Fontaine. Decisioni della giuria giovedì 31 ottobre dalle ore 12 alle ore 12,30. Molti premi in palio.

Visita guidata alla speciale lanterna di Halloween - Giovedì 31 ottobre 2024 alle 18 – Racconti di leggende, aneddoti e segreti di Saint-Paul de Vence da parte di una guida-conferenziere: aneddoti garantiti.

Concorso di disegno per bambini sul tema “Votre Saint-Paul” - Dal 1° al 26 ottobre 2024. Usando matite, pennarelli e colori, spazio all’immaginazione per disegnare il “tuo Saint-Paul de Vence”.



Senza dimenticare la tradizionale caccia alle caramelle di Halloween negli ateliers, nelle gallerie e nei negozi del villaggio, giovedì 31 ottobre 2024 nel pomeriggio.



Il programma completo è inserito al fondo dell’articolo.