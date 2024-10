Al Grimaldi Forum Monaco lo spettacolo "Elf the Musical"

La sera di Natale, il giovane Buddy Hobbs si infila per sbaglio nella borsa di Babbo Natale. Trasportato fino al Polo Nord, viene scoperto da Babbo Natale che lo crescerà tra i suoi elfi, finché, anni dopo, Buddy decide di partire per New York, alla ricerca della verità sulle sue origini.

Adattamento scintillante del film omonimo, ELF vi immergerà subito nella magia di Natale, non aspettate dunque per prenotare.

E per i più piccoli una grande sorpresa: i bambini in costume saranno invitati a partecipare ad un sorteggio per vincere una deliziosa merenda di Natale con la famiglia al Petit Café Robuchon! Un momento indimenticabile da non perdere.