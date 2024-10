Arriva anche a Sanremo il 'silent reading party'

Nuova “experience” alla Divani & Divani by Natuzzi di Sanremo, storico negozio di Corso Marconi: un silent reading party nello showroom. L’appuntamento è per venerdì 8 novembre dalle ore 20.45 con ingresso gratuito, ma solo su prenotazione.

Che cos’è un Silent reading party?

Ce lo spiegano Giulio Mascarello e Andree Massaro da pochi mesi nuovi affiliati della Divani & Divani by Natuzzi di Sanremo.

“Sono un’esperienza di lettura comunitaria; nasce negli Stati Uniti, ma ormai da diversi anni si sta diffondendo nel nostro Paese, soprattutto tra i giovani. Si porta un libro che si sta leggendo o che si vuole iniziare, si spegne il cellulare e poi si legge in silenzio. Al termine si condividono le emozioni della lettura.”

Perché un Silent reading party nel vostro negozio di arredamento?

“Normalmente i silent reading party si svolgono in biblioteche o altri luoghi tranquilli, ma noi pensiamo di essere la location perfetta perché possiamo offrire anche un comfort unico per la lettura! E non solo, la disposizione in “set” del nostro showroom garantisce tante “isole” di lettura, facilitando la conoscenza tra i partecipanti e la condivisione di fine serata”.

La lettura in compagnia in un luogo tranquillo, silenzioso e soprattutto comodo può essere un’esperienza molto gratificante. Per questo, al silent reading party presso la Divani & Divani di Sanremo, collaborano due noti psicologi sanremesi: Fulvio Rombo e Elena Monari.

Gli abbiamo incontrati.

“Perché andare ad un silent reading party? - Fulvio Rombo, psicoterapeuta e scrittore, non ha dubbi - Per compiere un atto rivoluzionario, intanto, quello di dedicarsi tempo, sempre più difficile considerato il ritmo serrato al quale ci muoviamo. E si tratta di un tempo di qualità, non soltanto una tregua dalla concitazione, ma un momento in cui leggiamo il nostro libro. Atto intimo, momento per stare profondamente con noi stessi, per attivare il nostro mondo interno, la nostra immaginazione tuffandoci in una storia, in un mistero, o nei meandri della conoscenza. L’altro motivo è per aderire all’atto rivoluzionario di Divani & Divani, ovvero l’intendere un’attività commerciale anche come uno spazio di socialità, cultura, condivisione”.

“Secondo me l’aspetto arricchente di una lettura comunitaria è, prima di tutto, il rendere conviviale quella che solitamente è un’attività prettamente individuale - ci spiega Elena Monari, psicologa e psicoterapeuta in formazione - trasformandola quindi in un’esperienza da poter condividere con altre persone, creando così anche la possibilità di instaurare nuovi legami che abbiano come ‘fil rouge’ proprio la passione per i libri. Penso che i silent reading party siano un’occasione per ritrovarsi in un ambiente di calma, silenzio e tranquillità, habitat sempre più raro da crearsi nella frenesia di tutti i giorni con il plus di svolgere questa attività alla presenza di altri lettori, favorendo in questo modo la motivazione e l’adesione a questa esperienza. Infine, avendo la possibilità di confrontarsi dopo la lettura, viene stimolato il pensiero critico, riflettendo sui temi dei libri e sulle emozioni e sensazioni generate da questo momento di convivialità”.

L’ingresso nel negozio Divani & Divani è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione al link in fondo alla pagina in quanto i posti a sedere sono limitati.

“Apriamo con gioia le porte del nostro showroom per il silent reading party – ci raccontano Giulio e Andree – e ricordiamo che a tutti coloro che interverranno saremo lieti di offrire loro anche una speciale gift card del valore di € 400. Non solo, al termine, sarà possibile effettuare una degustazione di vino novello grazie alla collaborazione con le Cantine F.lli Lo Re”.

Appuntamento quindi a venerdì 8 novembre, ore 20.45 a Sanremo, in Corso Marconi 296 (il posteggio del negozio sarà chiuso, a quanti interessati si consiglia di parcheggiare sull’Aurelia) per il primo silent reading party.

Per ulteriori informazioni si può contattare il punto vendita Divani & Divani al nr 0184 662711 (aperto al pubblico dal lunedì al sabato, in orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 e la domenica pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00) oppure visitare la pagina Facebook Divani & Divani by Natuzzi Sanremo o il profilo Instagram divaniedivanibynatuzzi.sanremo

Ecco il link per prenotarsi al silent reading party:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-silent-reading-party-1051614626657