Il Principato di Monaco al 52° Comitato per la sicurezza alimentare mondiale di Roma

Dal 21 al 25 ottobre, Monaco ha partecipato a Roma ai lavori della 52ª sessione del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale (CSA), che ha celebrato il suo 50o anniversario e i 20 anni dall'adozione delle Direttive sul diritto ad un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, che fungono da quadro per l'azione degli Stati membri.

Presentato all'inizio della sessione, l'ultimo rapporto annuale sullo «stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo» (SOFI 2024) stima tra 713 e 757 milioni le persone che hanno sofferto la fame nel 2023, 1 persona su 11 nel mondo e 1 persona su 5 in Africa.

Benché l'insicurezza alimentare moderata o grave è rimasta stabile a livello mondiale con un miglioramento della situazione in America latina, le proiezioni stimano ancora a 582 milioni (contro i 600 milioni dell'anno scorso), il numero di persone che soffriranno di sub-indizioalimentazione cronica entro il 2030, di cui più della metà in Africa.

Le discussioni hanno messo in luce la situazione umanitaria estremamente preoccupante a Gaza e in Sudan.



La sessione è stata inoltre caratterizzata dall'adozione di raccomandazioni politiche generali su come ridurre le disuguaglianze per garantire la sicurezza alimentare e una nutrizione adeguata per tutti.

Durante il suo intervento, la delegazione monegasca ha accolto con favore il risultato di questo processo e ha ribadito l'impegno attivo di Monaco per combattere le disuguaglianze e tutti i fattori di esclusione attraverso i progetti sostenuti nel quadro dei suoi accordi di cooperazione internazionale.

Il CSA ha anche fatto un primo bilancio dell'attuazione delle Linee guida volontarie sull'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne e delle ragazze nel contesto della sicurezza alimentare e della nutrizione adottate lo scorso anno, e ha approvato il prossimo lancio di un processo di sviluppo di raccomandazioni sui sistemi alimentari urbani, al quale Monaco parteciperà insieme ad altri stakeholder.

In margine a questa sessione, la delegazione monegasca ha tenuto incontri bilaterali con l'Ufficio delle Emergenze e della resilienza della FAO per esplorare due nuove vie di partenariato nella zona del Sahel e nel Medio Oriente, nonché con il Ministro dell'Agricoltura del Regno del Lesotho.

La delegazione monegasca era guidata da Anne EASTWOOD, ambasciatrice, rappresentante permanente di Monaco presso la FAO e composta da Gilles COLLARD, referente incaricato della sicurezza alimentare alla Direzione della Cooperazione internazionale e da Christelle REVEL, Secondo Segretario all'Ambasciata di Monaco in Italia.