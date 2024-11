Nizza: il sottosuolo di Place Massena fa il lifting. Nascerà un grande centro logistico

Pochi la conoscono, pochi si sono addentrati: l’enorme galleria che occupa il sottosuolo di Place Massena, convivendo lo spazio con il grande parcheggio per le auto, sta per sottoporsi ad un radicale lifting ed a modificare la propria destinazione.



In effetti, in questi anni, la galleria è stata animata, si fa per dire, solo al tempo del Covid quando venne utilizzata per le vaccinazioni, per il resto ha fatto concorrenza al deserto.



I negozianti che si sono avventurati, di tanto in tanto, aprendovi “bottega” nelle viscere di Place Massena, nonostante l’enorme mole di persone che attraversa la piazza più famosa di Nizza, hanno dovuto alzare bandiera bianca.



Ora, ad impossessarsi dell’area commerciale sottostante la Piazza ed una parte della Promenade du Paillon sarà la società Transcan, specializzata in trasporti e logistica.



Saranno investiti poco meno di 3 milioni di euro per trasformare quasi mille metri quadrati di sottosuolo assegnando loro tre diverse destinazioni, distinte tra loro, consentendo peraltro al parcheggio di continuare a funzionare.



Zona deposito e transito

Un’area del sottosuolo sarà destinata a luogo di stoccaggio centralizzato delle merci destinate a ristoranti, negozi di alimentari e a luogo di transito per prodotti da consegnare. Sarà dotata di celle frigorifere. Da quell’area le merci saranno poi trasportate, con mezzi non inquinanti assicurando anche un’economia di scala, nel Vieux Nice e nell’ipercentro cittadino.



Zona stoccaggio rifiuti organici

Accoglierà i rifiuti organici provenienti da bar, ristoranti e negozi alimentari che successivamente saranno avviati ai luoghi di trattamento. Anche in questo caso diminuirà la circolazione di veicoli nelle aree esterne con un duplice vantaggio, economico ed ambientale.



Magazzino per negozi e residenti

La terza area sarà al servizio di negozianti e cittadini che potranno far depositare acquisti o merci che potranno in seguito ritirare personalmente. Una bella comodità nell’epoca degli acquisti a distanza o della spesa on line che consentirà di limitare i mezzi di trasporto per l’ultimo miglio.

La nuova destinazione consentirà anche di occupare una ventina di persone addette a varie incombenze connesse.



Per quanto riguarda il Parking Indigo Masséna, saranno modificati alcuni percorsi sotterranei, mentre saranno mantenute le uscite pedonali esterne.



L’inizio delle attività è previsto nel mese di aprile del prossimo anno.