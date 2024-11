Senini, Venchi e Vitali segnano l’Evolution Horizon Award.  24 aziende conquistano i premi che valorizzano l’evoluzione dell’imprenditoria italiana

Senini, Venchi, Vitali. Queste le perle dell’imprenditoria italiana sostenibile ed innovativa, che lo scorso 4 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si sono aggiudicate il podio della prima edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News- il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento, con Massimo Della Torre ha voluto e concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



Massimo Senini, vincitore assoluto della prima Edizione dell’Evolution Horizon Award, con la moglie Franca, il figlio Riccardo e alcuni collaboratori

Ventiquattro, in tutto, le punte di diamante dell’imprenditoria lungimirante, che si sono aggiudicate altrettanti premi nelle rispettive categorie, su un totale di oltre cento realtà iscritte:

Alberto Olivero S.r.l. (Fashion), Altimani Lift (Experience & Services), Cloudtel (Innovative Services & advanced Technologies), Edelman (Vision to 2026), Francesco Maglia Milano (Excellent Artisan Product); Fratelli Basile S.r.l. (Car care), Freezerino (Functionality & Aesthetics Product), Happily Srl S.B. (Welfare Company), Host Spa (Virtual Residences), La Boutique (Location), La Sirenetta Resort & More Experience (Sustainable Tourism), Marcello Giansante (Entrepreneur), Merlino Pubblicità (Communication & Web Presence), Morato Group (Food), Pasta Fresca Morena (Buying Experience), Puro Yogurt (km 0 Product), Sames (Hub), Stiga (High Quality & Innovation Product), Studio Legale Stefano Ghilotti (Professional Entrepreneur), TS a 360° (Moving & Transport Company), Vorwerk Italia (Team).

I vincitori del premio Evolution Horizon Award, a Palazzo Lombardia, sul palco dell’Auditorium Testori

Sono poi stati assegnati sei premi speciali:

Comunicazione e sport ad Alessandro Costacurta, ESG Sport 2023/2024 a Cuneo Granda Volley, Tecnologia ed efficientamento energetico ad eVISO, Comunicazione e arte a Lorenzo Marini; Comunicazione e radio a Vanessa Grey.

Il conduttore Enrico Banchi e Alessandro Costacurta

Le celebrazioni di quella che è stata una giornata dai contenuti molto interessanti, sono peraltro iniziate nel primo pomeriggio a Palazzo Lombardia, nell’innovativa cornice dell’Auditorium Testori, dove si è ampiamente dibattuto di innovazione, sostenibilità e trasporti.

Da sinistra, Chiara Osnago Gadda, Franco Lucente (assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile di Regione Lombardia), Enrico Anghilante

Infatti, dopo un interessante dialogo fra l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, e l’onorevole Marco Osnato, Presidente della IV Commissione Finanze presso la Camera dei deputati nel corso del quale sono emersi diversi spunti, tra i quali quello della sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori, e dopo il video saluto del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha focalizzato l’attenzione dei presenti sull’esigenza di una sostenibilità economica, ambientale e sociale, si è passati nel vivo del convegno “ Sostenibilità e innovazione”: “la mobilità per il futuro”, organizzato da Regione Lombardia e More News, con un simposio di relatori eccellenti. Il primo panel, moderato dal giornalista Emanuele Bonora di Milano Finanza, ha visto affrontare l’argomento de “Le direttrici imprescindibili dell’evoluzione sostenibile”, con protagonisti del calibro di Marco Masella, presidente della Scuola di Palo Alto di Milano, Mario Vigo, presidente di Innovagri, Francesco Manfredi, pro-rettore dell’Università Lum, Alessandro Arioli, fondatore Standard Decarbonika, Dionisio Botti, Ad e responsabile commerciale di Finply. Tema del secondo panel, moderato da Luca Montani, direttore della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di Fnm Spa, è stato invece quello focalizzato sulle “Politiche green adottate dalla Lombardia in tema dei trasporti”, e sono intervenuti il presidente di Fnm, Andrea Gibelli, il vicepresidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Alessandro Rota, il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, il Direttore di Atb Liliana Donato, il sottosegretario con delega allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi.



Da sinistra, Marco Riva (Presidente CONI Lombardia); Andrea Gibelli (Presidente di Ferrovie Nord); Federica Picchi (Sottosegretario con delega allo Sport e ai giovani di Regione Lombardia); Liliana Donato (Direttore ATB); Alessandro Rota (Vicepresidente Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi); Luca Montani (direttore della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di FNM Spa)

L’obiettivo, quindi, è stato quello di illustrare lo stato dell’arte delle buone pratiche che si stanno affrontando nella transizione verso stili di vita più sostenibili , tematica molto sentita a Milano e in Lombardia in quanto la popolazione diventa sempre più dinamica e richiede spostamenti più agevoli da e verso le città, tra i centri urbani e le aree periferiche, tramite infrastrutture efficienti e nuove tecnologie pulite.



Al termine del convegno, l’editore di More News, Enrico Anghilante, ha annunciato i nomi delle aziende vincitrici, poi celebrate e premiate nel corso della cena di gala, presso l’Enterprise Hotel di Milano. Qui , gli oltre 140 ospiti presenti, dopo un sontuoso aperitivo a base di prodotti d’eccellenza piemontesi, nel corso del quale hanno potuto fare network ed intrattenersi con i numerosi personaggi presenti, hanno preso parte alla cena di gala ed hanno assistito alle premiazioni , scadenzate da una coinvolgente conduzione di Enrico Banchi, speaker di fama internazionale e Trainer della Scuola di Palo Alto, coadiuvato dalla figlia Alba, giovane e brillante giornalista.

Tutti i vincitori della prima edizione dell’Evolution Horizon Award, in posa nella Immersive Room a 360 dell’Enterprise Hotel di Milano, il comitato di giuria e gli organizzatori del premio

Da segnalare a metà serata, il coinvolgente spazio riservato a Mediafriends, la Onlus della famiglia Berlusconi, che è charity partner del premio Evolution Horizon Award. In particolare, il segretario generale, Massimo Ciampa, ha illustrato un progetto che mira a coinvolgere i giovani alla scoperta della musica in modo libero e accessibile a tutti: l’Orchestra Giovanile Quattro Ottavi.

All’interno della scuola di musica “Ottava Nota”, i ragazzi del quartiere periferico di Milano Salomone-Forlanini, hanno infatti l’opportunità di ritrovarsi per suonare insieme gratuitamente, guidati da insegnanti qualificati con cui condividere la gioia della musica. L’obiettivo è quello di fornire un’alternativa positiva alla strada, che aiuti a superare le difficoltà personali, facendo emergere allo stesso tempo potenzialità e competenze musicali. La proposta didattica è quindi pensata per tutti, indipendentemente delle competenze pregresse. L’orchestra è inclusiva, aperta a tutti i ragazzi tra gli 11 e i 20 anni ed accoglie anche ragazzi con disabilità, aiutandoli a sviluppare senso di appartenenza, di comunità ed a sperimentare un ambiente accogliente e gratificante attraverso la musica. Agli incontri settimanali si alternano esibizioni pubbliche a Milano e in Lombardia.

Dunque un programma particolarmente ricco e variegato quello di questa nuova kermesse, che ha permesso alle aziende con le migliori best practices, di far parlare di sé, di quello che fanno di particolarmente valido ed interessante e di farlo conoscere massivamente. Al termine dell’evento Anghilante e Osnago Gadda, hanno annunciato la seconda edizione del premio, prevista a novembre 2025, segnalando anche due nuove direttrici di contenuti che andranno a connotare la manifestazione oltre alla sostenibilità e all’innovazione: sicurezza e design.

Chiara Osnago Gadda, event manager del premio Evolution Horizon Award con l'editore di More News, Enrico Anghilante

“Le aziende in definitiva - ha concluso l’event manager del premio - hanno avuto non solo l’opportunità di favorire la loro brand reputation” ma anche di far emergere e rafforzare le relative capacità concorrenziali. Accendendo, in sintesi, i riflettori sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a prodotto e processo, ma capace, soprattutto, di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda. L’obiettivo è infatti quello di generare una spirale positiva basata su cultura, consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione, su tutte le categorie aziendali, senza alcuna discriminazione: dall’ambiente alla tecnologia, dal benessere al food, dalle costruzioni alla salute, dalla moda al turismo”.