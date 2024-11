Monaco, prevendite aperte per lo spettacolo "Disney in concerto intorno al mondo"

"DISNEY IN CONCERTO INTORNO AL MONDO", un evento eccezionale che incanterà grandi e piccini. Un concerto magico per tutta la famiglia! Dal calore della savana del Re Leone ai misteri delle foreste nordiche di La Regina delle Nevi, passando per le lussureggianti terre di Vaiana e i fiumi selvaggi con Pocahontas, questo spettacolo unico trasporta grandi e piccini attraverso le culture, i paesaggi e gli eroi che hanno segnato la storia di Disney.

Prevendite aperte. L'appuntamento è lontano, ma i posti vanno a ruba. Lo spettacolo si terrà mercoledì 22 ottobre 2025 alle 14:30 nella Sala dei Principi del Grimaldi Forum