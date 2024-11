Cannes, crescono i corsi post diploma. Sono ben 140 frequentati da poco meno di quattromila studenti

David Lisnard, ha salutato con favore l’apertura definitiva della scuola “La Plateforme” che si è installata nel nel quartiere della République a Cannes.

Specializzata in nuove tecnologie digitali, forma alle professioni di sviluppatore di informazioni, esperto di sicurezza informatica, specialista di intelligenza artificiale e project manager dell’innovazione.

Offre anche corsi in alternanza scuola/lavoro per facilitare l’accesso al mondo produttivo.

L’insediamento definitivo dell’Istituto di istruzione superiore nel quartiere della République, dopo una prima apertura a La Bocca nel 2023, rafforza il legame con la città di Cannes e rientra nella dinamica avviata dal 2014 per rendere il quartiere della République più attraente.



“La Plateforme” non è certamente la prima iniziativa post diploma superiore ad aprire a Cannes: sono 3.800 gli studenti post-diploma di maturità che hanno scelto Cannes per frequentare ben 140 corsi di istruzione superiore, in tutti i settori.



Tra le attivazioni recenti, rientra il Campus Universitario Georges Méliès, che offre a 1.200 studenti 36 corsi fino al livello bac+8 specializzati in scrittura, immagine e audiovisivo.



Altri progetti si concretizzeranno nel prossimo futuro con l’aperturadella scuola Vatel a Cannes-La Bocca che erogherà tre corsi di formazione di altissimo livello con riferimento agli alberghi e ai ristoranti di lusso.