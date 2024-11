Luci, colori, musica e atmosfera unica: il Natale nel Principato di Monaco è indimenticabile

Dal 7 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, Monaco si adorna con i suoi più begli abiti di luce. Nella mitezza dell'inverno mediterraneo, lusso e glamour riscaldano i cuori. Fine dicembre e inizio gennaio rappresentano il periodo ideale per vivere momenti da fiaba nel Principato. Per una giornata, un week-end o un periodo più lungo, trascorrete le feste a Monaco. Splendidi hotel sono pronti ad accogliervi, offrendovi il più assoluto comfort, prima che possiate approfittare dei numerosi spettacoli di fine anno. Tra luminarie magiche, e veglioni gastronomici, quella che vi attende è un'autentica meraviglia.

Quello delle festività natalizie è un periodo speciale dell'anno, che brilla di uno splendore speciale sotto il sole di Monaco. Dal Carré d'Or fino in riva al mare, la magia del Natale dispiega la sua incantevole atmosfera, tra splendide illuminazioni ed esperienze esclusive, tutto da condividere con le persone più care. Di seguito, vi invitiamo a scoprire le migliori attività per un Natale a Monaco indimenticabile.

Dall'inizio di dicembre, ammirate la Place du Casino e lasciatevi incantare dalle gigantesche palle di neve. Le diverse scene illustrate da queste sfere compongono una storia completa, che si rinnova ogni anno. È un viaggio visivo che evoca lo spirito del Natale, un mix di generosità e gentilezza. Place du Casino è il luogo perfetto per trascorrere momenti indimenticabili con amici e familiari!

Il leggendario Carrousel di Natale e il suo Chalet si trovano nel Jardin des Boulingrins, di fronte al Casinò di Monte-Carlo. È il luogo ideale per trascorrere un momento magico con la famiglia e l'occasione perfetta per far sognare i bambini offrendo loro una parentesi incantata. Lo Chalet servirà crêpes, churros e bevande calde. La promessa di una pausa dolce e confortante tra due attività stagionali!

Un'esperienza di shopping di alto livello vi attende sulla Passeggiata di Natale Monte-Carlo Shopping. È l'occasione per trovare un vestito elegante per le feste in una delle boutique di design, regali sontuosi o superbe decorazioni per le feste.

Sull'Avenue de Monte-Carlo, avrete l'imbarazzo della scelta nei nostri chalet di Natale. Dal cibo di conforto natalizio alle idee regalo uniche, l'allegria delle feste non manca. Quest'anno, inoltre, potrete comporre i vostri cesti gourmet presso lo Chalet “Monte-Carlo Catering”: salmone, foie gras, cioccolatini... venite a scoprire i nostri prestigiosi prodotti per rendere le vostre festività una vera e propria festa per buongustai.

Il villaggio di Natale di Monaco si trova anche a Port Hercule. Tradizionalmente allestito dall'inizio di dicembre all'inizio di gennaio, delizia grandi e piccini. Un'atmosfera degna delle botteghe di Babbo Natale, mescolata alla dolce vita monegasca, vi aspetta intorno alle famose banchine. Passeggiare tra gli chalet, fare un giro sulla ruota panoramica o partecipare alle attività organizzate per i bambini fanno parte dell'esperienza del Natale monegasco.

Sapevate che a Monaco esiste uno sport mai visto altrove: pattinare sul ghiaccio ai piedi delle palme? Provate a farlo sulla pista del Mercatino di Natale, un luogo unico al mondo dove è possibile pattinare sul ghiaccio con vista sul mare. Indossate i pattini e ripetete i vostri tripli axel, il gala durerà solo fino alla chiusura del Mercatino di Natale!