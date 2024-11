Mentone, sono riprese le riunioni con il Comune per migliorare la qualità della vita nei quartieri

Delle 37 lamentele raccolte dal servizio Vita dei quartieri in Bas-Carei dall'ultima riunione di quartiere, 28 sono state effettuate e 2 sono in fase di risoluzione.

Potete anche inoltrare le vostre eventuali lamentele al Signor Sindaco. Per posta: Comune di Mentone , BP 69 - 06502 MENTONE Cedex - per mail viedesquartiers@ville-menton.fr - per telefono al 04 92 10 50 48.