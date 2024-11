Monaco, via al concorso per bimbi ""Il mio più bel disegno a Babbo Natale"

In vista delle feste e per il secondo anno consecutivo, il Comune di Monaco invita tutti i bambini fino a 8 anni, scolarizzati e/o residenti nel Principato, a liberare la loro creatività partecipando al grande concorso "Il mio più bel disegno a Babbo Natale".

Ogni artista in erba potrà depositare la sua opera da venerdì 15 novembre a martedì 17 dicembre 2024 inclusi, nella Cassetta delle lettere di Babbo Natale stesso, situata al Marché de la Condamine. Chi dice concorso, dice giuria e consegna dei premi, così, non meno di 4 bambini (1 per fascia d'età) saranno designati grandi vincitori.

Per celebrare la loro partecipazione, grandi e piccini condivideranno un momento caldo e festoso attorno a un merenda composto da bevande varie e cioccolatini caldi.

Appuntamento dunque sotto le arcate del mercato della Condamine giovedì 19 dicembre dalle 17:00 per scoprire i 4 grandi vincitori di questa competizione artistica.