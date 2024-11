Monaco, un magico e goloso Natale al villaggio "Pain d'épices et gourmandises"

Come ogni fine anno, la magia del Natale si installerà nel Principato.

Il Villaggio di Natale 2024 «Pain d'épices et gourmandises» risveglierà le papille gustative e delizierà grandi e piccini. Da venerdì 6 dicembre 2024 alle 16:00 a domenica 5 gennaio 2025 sul Quai Albert I, il Comune invita il pubblico ad immergersi in un mondo festoso e dolce dove lo spirito del Natale si mescolerà alle delizie dell'infanzia.

Immerso in un universo magico e goloso, il pubblico potrà apprezzare i 21 stand alimentari e le 24 case di vendita, senza dimenticare le attrazioni: la ruota panoramica, il maneggio abete, il carosello, lo scivolo a slittino, le slitte di Babbo Natale e la giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno: un percorso ludico di Natale.

Come negli anni precedenti, le passeggiate nel cuore del Villaggio di Natale offriranno una varietà di spettacoli itineranti: mascotte, trampolieri, gruppi di ballerini e artisti in costume gireranno sul Quai, trasportando gli spettatori in un universo onirico. Per far sì che la festa vada a gonfie vele, spettacoli pomeridiani sul palco e serate musicali incantate offriranno alle famiglie ricordi indimenticabili.

Per i bambini, laboratori ludici e creativi (decorazioni di biscotti, laboratori di trucco...) saranno organizzati nel cottage Animazione nei fine settimana e tutti i giorni durante le vacanze scolastiche dalle 14:00 alle 18:00, accesso libero e gratuito. Poi, poco prima di caricare la sua slitta, Babbo Natale verrà all'incontro del pubblico, lunedì 23 e martedì 24 dicembre dalle 14:30 alle 18:30. Per la vigilia di Natale del 31 dicembre, una grande serata musicale animata da due DJ si terrà dalle 21.00.

Quest'anno, per offrire più spazio al pubblico, un palco sarà spostato sul lato nord del Quai (accanto all'insegna Ubaldi), fuori dal Villaggio di Natale, per accogliere altri 2000 persone.

Infine, i fuochi d'artificio faranno il loro grande ritorno quest'anno a mezzanotte.

Inoltre, il Villaggio dello sport aprirà le sue porte sulla darsena sud del Porto di Monaco con la sua teleferica, i suoi percorsi Ninja, il suo albero da arrampicata e le sue pareti d'arrampicata dal 20 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

Il programma completo sarà presto disponibile sul sito del Comune: www.mairie.mc