Nizza: duecento artisti, animazioni e musica, la Grande Parade de Noël de Nice Shopping animerà il centro città (Foto)

Domenica 8 dicembre 2024 il centro di Nizza ospiterà la Grande Parade de Noël de Nice Shopping: uno spettacolo gratuito con 200 artisti impegnati a creare una magica atmosfera natalizia.



Per coniugare shopping natalizio e festività, l'associazione Nice Shopping, incaricata di promuovere il commercio e l'artigianato a Nizza, proporrà una giornata magica in grado di coinvolgere grandi e piccini: troupes, gruppi musicali, ballerini, acrobati, majorettes, mascotte, dj... senza dimenticare il Carro di Babbo Natale, ideato appositamente dai Povigna e dai Pignataro, famose famiglie di carnavaliers nizzardi.





La Direzione Artistica di questa Grand Parade 2022 è stata affidata a Sylviane Palomba.

L’appuntamento é in Avenue Jean Médecin a Nizza dove avrà inizio la Grand Parade con il seguente programma:



Ore 17, partenza della Grand Parade in Avenue Jean Médecin all'angolo con Rue Pertinax

Ore 18,20 arrivo della Grand Parade in Place Masséna.

Ore 18,30 – Grande e spettacolare finale della Grande Parade de Noël





Nice Shopping è il risultato di una sinergia eccezionale: per la prima volta in Francia, associazioni di commercianti, grandi marchi e istituzioni hanno unito le forze per promuovere le imprese di Nizza, sia nel centro della città che periferia e soddisfare le nuove aspettative di acquisto di prodotti del territorio abbinati alla conoscenza della città.