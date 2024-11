Monaco, al Lycée Albert-Ier incontro a tema sul bullismo in ambito scolastico

In collaborazione con la Direzione dell'Istruzione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, la Direzione Gioventù delle Donne Leader Mondiali Monaco (FLMM) organizza durante il mese di novembre quattro sessioni di sensibilizzazione e prevenzione del bullismo in ambito scolastico attraverso l'arte.

Giovedì 21 novembre presso il Lycée Albert-Ier è in programma l'incontro a tema sul bullismo in ambito scolastico.

Una classe di scuola media o liceo del Principato ha l'opportunità di partecipare a una sessione diretta da un artista rinomato della rete della commissione d'arte dei FMMF (Beli, Mr OneTeas, Moya) e assistito da due membri dei FMMF.

L'obiettivo è creare uno spazio creativo in cui gli studenti possano condividere le loro esperienze ed emozioni in modo costruttivo. Sulla base di un'opera preesistente, gli studenti realizzano un affresco comune aggiungendo i loro disegni e contributi a quest'opera collettiva, che consente loro di esprimere la propria prospettiva individuale, contribuendo ad una rappresentazione collettiva della lotta contro il bullismo in ambito scolastico.

I quattro lavori realizzati dagli studenti e dagli artisti saranno raccolti e compilati per creare un libro d'arte collettivo, in collaborazione con il Pen Club che scriverà i testi che illustrano gli affreschi. Il libro, "Protège contre le harcèlement en milieu scolaire" sarà pubblicato nel corso del mese di aprile 2025.