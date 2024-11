L'attrice francese Anne Brochet presidente di giuria del Monte-Carlo Film Festival

Una giuria internazionale composta da figure di spicco nel cinema, nella televisione e nella moda sarà presente per la 21a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la prestigiosa manifestazione, ideata e diretta da Ezio Greggio che si svolgerà dal 27 al 30 novembre presso il Grimaldi Forum nel Principato di Monaco.

Le personalità selezionate per far parte della giuria della 21a edizione di uno dei festival più importanti dedicati esclusivamente alla commedia includono; la presidente Anne Brochet, nota per le sue interpretazioni in “Cyrano de Bergerac”, “Il Riccio” e “If you don’t, I will”, che ha ricevuto il Premio César come miglior attrice non protagonista per “Tous les matins du Monde”; Federica Sabatini, attrice rivelazione della serie tv “Suburra- La serie” “Suburræterna”, “Red Mirror” e l’atteso “Prophecy” Ricky Memphis, attore noto per film comici come “Immaturi”, “Vacanze di Natale a Cortina”, “La mossa del pinguino” e per serie più impegnate come “Tutto chiede salvezza” e film come “Ultrà”. Infine, “last but not least” Andrea Ferreol, la nota attrice francese musa di Marco Ferreri per “La Grande Abbuffata”, “L’Ultimo Metrò” di Francois Truffaut (nominata come miglior attrice non protagonista ai Cezar) e “Sono pazzo di Iris Blond” di Carlo Verdone per cui ha ricevuto una nomination per i David di Donatello nel 1997.