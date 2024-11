Monaco, al via la campagna per mettere in luce le violenze invisibili sulle donne

Il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne ha presentato la sua nuova campagna per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Questa iniziativa mira a mettere in luce violenze invisibili e a richiamare i dispositivi di aiuto a Monaco.

Circondata dai membri del Comitato e dai partecipanti alla campagna 2024, Céline COTTALORDA, Delegata interministeriale per i diritti delle donne, ha sottolineato l'urgenza di continuare la lotta contro la violenza domestica: "Alcune forme di violenza possono essere insidiose e difficili da identificare. Parlare di questo è fondamentale per permettere alle vittime di riconoscere ciò che stanno subendo".

Quest'anno la campagna si concentra su violenze spesso sconosciute, come la violenza economica, quella che si manifesta nell'ambiente sportivo o nei confronti delle donne in situazione di disabilità. "l nostro obiettivo è quello di estendere le nostre azioni ad altre forme di violenza che spesso sono meno visibili e sensibilizzare l'opinione pubblica, che non sempre ne è consapevole", ha aggiunto Céline COTTALORDA.

La foto principale della campagna mostra una donna e il suo bambino che rompono la bolla in cui erano chiusi per dirigersi verso la luce. Sono state ideate declinazioni di questo disegno per rappresentare ogni tematica e la diversità dei profili delle vittime.

Intitolata «Dall'ombra alla luce», la campagna ripercorre il cammino compiuto dalle vittime per uscire dalla violenza. Questo percorso è segnato da numerose tappe durante le quali possono beneficiare dell'aiuto di professionisti per ritrovare la propria autonomia. Il video include un sottotitolo "Cronache delle violenze invisibili" che fa riferimento al libro digitale realizzato per l'occasione. Il libro digitale presenta nove interviste di professionisti, provenienti da orizzonti diversi che mostrano la diversità delle risorse disponibili nel Principato.

Céline COTTALORDA ha ringraziato calorosamente questi professionisti della Direzione dell'Azione e dell'Aiuto Sociale, del CHPG, della Direzione della Sicurezza Pubblica, dell'AVIP e Me BERGONZI che hanno accettato di condividere la loro esperienza così come Geneviève BERTI, Direttore della comunicazione che ha realizzato tutte le interviste nel quadro di una collaborazione tra il Podcast Monaco Info e il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne.

Il libro è accessibile sul sito internet del Comitato e le interviste saranno disponibili dal 25 novembre in podcast sul sito del Comitato e sulla pagina YouTube di Monaco Info.