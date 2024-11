Monaco Economic Board, il Messico illustra i vantaggi economici del Paese

Circa 60 personalità erano presenti mercoledì 20 novembre al ristorante Castelroc in occasione della conferenza "Business Destination" proposta dalla Sig. S.Blanca Elena Jiménez Cisneros, ambasciatrice del Messico in Francia e a Monaco. La seconda economia dell'America Latina e con una popolazione di 129 milioni di abitanti, il paese offre numerose opportunità agli investitori.

Il pubblico è stato deliziato dai barbajuan messicani serviti al termine della conferenza. Un sacrilegio, alcuni direbbero, un successo per le papille gustative, immaginato dall'azienda monegasca con sapori messicani Sexy Tacos che ha collaborato in questa occasione con il Castelroc per illustrare le molteplici possibilità di riavvicinamento tra i due paesi, anche i più inaspettati.



La signora Jiménez Cisneros ha optato per una presentazione ovviamente più economica. Dopo una rapida panoramica dei principali indicatori della prima potenza esportatrice dell'America latina e primo fornitore degli Stati Uniti, l'ambasciatrice ha messo in evidenza soprattutto i numerosi punti di forza che il Messico possiede per attrarre gli investitori.





Innanzitutto, essendo parte dell'accordo Canada - Stati Uniti - Messico che apre l'immenso mercato nordamericano ed essendo il nono paese beneficiario degli investimenti esteri diretti al mondo, di cui un terzo dall'Europa.



Il Messico ha una popolazione giovane e ben istruita, infrastrutture di qualità e una posizione geografica strategica. Questa situazione ha dato origine a un progetto di grande portata per tutta una regione, il corridoio interoceanico dell'Istmo di Tehuantepec che mira a competere con il canale di Panama attraverso una ferrovia e strade tra i porti di coatzacoalcos sul lato atlantico e Salina Cruz sul lato pacifico.

La signora Jiménez Cisneros ha anche parlato di altri grandi progetti nell'energia solare, le materie prime o una linea ferroviaria che ha vocazione a sviluppare la regione dello Yucatan, il "Treno Maya".

Al termine del suo intervento, le numerose domande dell'assistenza hanno messo in evidenza l'interesse suscitato da questa "Business Destination", interrogativi che hanno messo in luce piste di collaborazioni come quella di utilizzare Monaco come piattaforma per le imprese messicane desiderose di svilupparsi nell'Africa francofona dove il Principato possiede solide reti. Un esempio tra gli altri, che ha confermato l'idea di Guillaume Rose, il direttore generale esecutivo del MEB, di organizzare una missione economica sul posto nel 2025 o 2026.