Anche quest'anno i bimbi del Principato posso scrivere le loro letterine a Babbo Natale

Per il diciottesimo anno consecutivo, Babbo Natale apre la sua segreteria alla Poste Monaco da lunedì 25 novembre 2024 a domenica 22 dicembre 2024.

Mentre Babbo Natale, accompagnato dai suoi folletti, prepara i giocattoli che distribuirà la notte del 24 dicembre 2024, la segreteria si occuperà della posta dei bambini. Che siano indirizzate a «Babbo Natale, 1 chemin des nuages, Polo Nord» o «Babbo Natale nel cielo al paese dei giocattoli e delle meraviglie» o ancora «Babbo Natale, terzo igloo a sinistra dopo la banchisa», le lettere arriveranno alla segreteria che vi risponderà individualmente.

A Monaco, le piccole mani fanno questo lavoro con il sorriso, poiché i messaggi dei bambini sono pieni di tenerezza.

Come scrivere a Babbo Natale? Per scrivere a Babbo Natale, è molto semplice! Basta inviarle una lettera o un bel disegno in una busta. i bambini possono anche scrivergli su www.postemonaco.mc

La risposta di Babbo Natale. Per ricevere una risposta, i bambini non devono dimenticare (con l'aiuto dei genitori) di scrivere in modo leggibile le loro coordinate (nome, cognome e indirizzo) sulla busta, la lettera o il disegno.