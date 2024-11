Monte-Carlo Film Festival, Ezio Greggio: "Fiero della giuria e dei film in concorso" [FOTO]

Inaugurata mercoledì 27 novembre la 21a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, presieduto da Ezio Greggio, ideatore e Presidente della kermesse, “Sono contento di aver riunito questa Giuria di cui vado molto fiero composta da due attrici internazionali come Anne Brochet e Andrea Ferreol ed una talentuosa attrice della nuova generazione, Federica Sabatini ed un attore italiano del calibro di Ricky Memphis da anni protagonista di commedie e produzioni impegnate sul piccolo e grande schermo”. e aggiunge “Anche quest’anno siamo molto soddisfatti per il livello dei film in concorso selezionati, come è nella tradizione del nostro Festival, e quest’anno sarà di nuovo una bellissima edizione. Ringrazio per il sostegno di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II e l’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco con il nuovo ambasciatore S.E. Manuela Ruosi”.

Durante la conferenza stampa, condotta da Ezio Greggio, Anne Brochet, la Presidente di Giuria ha risposto incalzata dalle domande del padrone di casa sulla sua carriera: “Ho sempre amato lavorare con registi pignoli ma gradevoli”.

Andrea Ferreol ha sottolineato più volte il suo grande amore per l’Italia e per “Il cibo, la gente, le città che sono dei musei a cielo aperto e ovviamente il grande cinema”. E ancora una volta non dimentica la sua stima e la sua gratitudine per il Maestro Marco Ferreri che le ha spalancato le porte della notorietà e del successo.

La giovane attrice Federica Sabatini alla prima esperienza come giurata di un Festival di Cinema, entusiasta di partecipare alla Kermesse sottolinea il suo grande amore per il cinema di Quentin Tarantino e aggiunge “Vorrei tanto lavorare con Paolo Virzì”.

Infine, l’unica presenza maschile in Giuria, Ricky Memphis, che a proposito della Commedia ha raccontato come sia importante e fondamentale avere i giusti tempi per far ridere. Tra i suoi ricordi più importanti legati alla sua esperienza, c’è la serie “Distretto di Polizia”, che ha segnato importanti momenti della sua vita.”

GLI OSPITI, LA SERATA DI GALA ED I PREMIATI

Il Festival si concluderà con la serata di gala di sabato 30 novembre, che quest'anno avrà come ospite d'onore il Principe Alberto II di Monaco, serata che sarà condotta dal Presidente e ideatore dell’evento Ezio Greggio che insieme ad amici e colleghi del mondo della tv e del cinema, premieranno i film in concorso, star italiane e internazionali giunte nel Principato di Monaco per celebrare la ventunesima edizione del festival. Ospite d’eccezione del Monte-Carlo Film Festival sarà il regista, scrittore e sceneggiatore Giuseppe Tornatore (“La leggenda del pianista sull'oceano”, “Malena”, “Stanno tutti bene”, “Baaria”), premio oscar per la regia di “Nuovo cinema Paradiso” con cui ha vinto anche il Gran Premio della giuria al Festival di Cannes, che sarà premiato con il Premio Excellence MCFF Award.

Grande attesa anche per l’eclettica Paola Minaccioni (“Magnifica presenza”, “Ma cosa ci dice il cervello”, “Lockdown all’Italiana” e l’attesissimo “Diamanti” di Ferzan Ozpetek), miglior attrice protagonista ai Nastri D’Argento per “Allacciate le cinture” che riceverà il MCFF Award per la sua carriera caratterizzata da commedie brillanti e film impegnati.

A presenziare la serata, la cantante originaria di Manchester, Lusaint, nome d’arte di Lucy Hopkins, una delle voci più interessanti del momento, che allieterà gli ospiti del Grimaldi Forum con i suoi brani più famosi, “Fool for you” e “Sober”.

Per la seconda volta ospite del Festival, la star internazionale Salvatore Esposito (“Gomorra – La serie”,” Fargo”, “Spaccapietre”), che sarà il protagonista della nuova serie tv Sky Original, “Piedone - Uno Sbirro a Napoli”, dal 2 dicembre in esclusiva su Sky, nel ruolo di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale dall'indimenticabile Bud Spencer con il mitico “Piedone Lo Sbirro” (1973). Esposito porterà inoltre al Festival la sua ultima fatica letteraria, il crime dal titolo “Le Streghe di Lourdes”, edito da Sperling & Kupfer

La 21a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, in collaborazione con EFG Bank (Monaco) e Marlù Gioielli, si svolge da sempre sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S. il Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Come lo scorso anno, Radio Monte Carlo è la Radio ufficiale del Festival.

Anche per questa edizione partecipa Marlù Gioielli e quest’anno con un premio Marlù per il sociale “Le tue parole possono fare la differenza”. Con questo Premio Marlù vuole riconoscere il ruolo delle parole come mezzo di amplificazione di temi e messaggi sociali cari alla comunità e rafforzare la voce di chi aiuta i giovani a crescere e a sognare perché ognuno di noi, anche con una singola parola, può aiutare a rendere diversa e migliore la vita di molti.