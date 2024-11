Scatta "Loano Christmas": il 30 novembre apre il “Villaggio Magie di Natale”, il più bello della Liguria

Sabato 30 novembre a Loano scatta "Loano Christmas". Aprirà infatti dalle 10.00 un grande classico delle festività loanesi: il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà che l'anno scorso è stato premiato come il più bello della Liguria.

Immancabili anche quest'anno le casette di legno con le magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente che proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, candele, giocattoli da collezione, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Ben 50 espositori si alterneranno all'interno del Villaggio: il primo blocco sarà presente fino al 15 dicembre dopodiché, dalla riapertura, subentreranno 10 espositori nuovi. Lo stesso avverrà dal 1° gennaio. Da non perdere, inoltre, le delizie dello street-food, d'obbligo per accompagnare lo shopping tra le casette: birra, caffè e cioccolata calda, panini e carne, polenta, aperitivi, dolci e frittelle vin brulè e molto altro.

Ad affiancare il “Villaggio Magie di Natale” ci sarà come di consueto la grande pista di pattinaggio presente in piazza Italia: un'attrazione che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l'ebbrezza di scivolare sul ghiaccio.

Sul sito www.viviloano.it è possibile consultare gli orari di apertura dei mercatini e della pista su ghiaccio, oltre che conoscere tutte le animazioni e gli eventi che si svolgeranno a Loano per il Natale.

Sabato 30 novembre, nel pomeriggio che sarà allietato dalla baby dance, sarà possibile incontrare Babbo Natale, pronto ad attendere i bambini per ricevere le loro letterine. Per l'occasione, l'organizzazione ringrazia Divani & Divani by Natuzzi Albenga per aver donato la poltrona sulla quale siederà proprio Babbo Natale e il vivaio Michelini per l'albero che renderà ancora più emozionante l'atmosfera.

E facendo un salto alla notte di Capodanno, il “Villaggio Magie di Natale” non sarà aperto completamente: solo l'area food aprirà i battenti a sostegno della festa in piazza Italia.

Gli organizzatori, oltre agli enti che supportano l'iniziativa, ringraziano i main sponsor della manifestazione: Gruppo Arimondo supermercati Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Cometal Serramenti di Borghetto S. Spirito, Fondocasa Agenzia immobiliare di Loano e Borghetto, Energia Azzurra e Divani & Divani by Natuzzi Albenga.

Savonanews.it e Radio Onda Ligure 101 sono media partner di "Loano Christmas".