Il 5 dicembre è vicino, a Monaco riapre il New Moods: nuova anima di Stéphane Lobono e Alfonso Ciulla

Il 5 dicembre prossimo il Moods diventa ufficialmente il New Moods. Una rinascita molto attesa al punto che S.A.S il Principe Alberto II andrà ad inaugurarlo di persona il 30 novembre.

A due passi dal Café de Paris Monte-Carlo, questo tempio essenziale della musica dal vivo è stato il punto forte dei tempi d'oro delle notti monegasche tra il 2009 e il 2011. Oggi ritrova i suoi colori e la sua anima, trasportato dall'energia e dalla voglia di due appassionati professionisti: Stéphane Lobono, direttore del New Moods, e Alfonso Ciulla, direttore artistico di Monte-Carlo Sociètè del Bains de Mer, aprono le porte di questa stanza leggendaria, vero emblema di Monaco.

LE DICHIARAZIONI

Alfonso Ciulla: "È un luogo leggendario a Monaco e la sua rinascita è attesa con ansia dai residenti e da tutti coloro che hanno vissuto i primi tempi d'oro del locale. Attraverso questa seconda vita desideriamo far rivivere il suo DNA, quello della musica dal vivo. L'ideatore è Jean-René Palacio, il grande promotore del primo Moods aperto una quindicina di anni fa. La programmazione completerà l'offerta musicale offerta anche all'interno del Resort, aggiungendo un tocco più rock, più blues, accanto ai nostri eventi di jazz, varietà, musica classica o elettronica già affermati nel Principato".

Stéphane Lobono: “Il Moods… Basta pronunciare il suo nome per riportare alla mente ricordi indimenticabili per un'intera generazione. Il New Moods saprà attirarne anche di nuovi. E come inizialmente voleva Jean-René Palacio, il luogo è destinato a rimanere una scena musicale accessibile. Rendere l’intrattenimento dal vivo accessibile a tutti accogliendo tutto il pubblico. È una sala per concerti e spettacoli e non una sala per cene-spettacolo, insisto su questo. Venire al New Moods significa venire a godersi un concerto o una serata stand-up in condizioni live di altissima qualità. Questo New Moods soddisfa davvero aspettative molto alte e noi rispondiamo proponendo un'offerta artistica unica oggi a Monaco, al di fuori della stagione estiva. Il New Moods sarà infatti aperto sei mesi all'anno, da ottobre a marzo, e tre giorni a settimana, dal giovedì al sabato sera".