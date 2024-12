Delegazione monegasca in Paraguay per la 17ª riunione plenaria del Forum mondiale dell'OCSE

Dal 25 al 29 novembre, una delegazione monegasca ha partecipato alla 17a riunione plenaria del Forum mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'evento di portata internazionale riunisce rappresentanti di oltre 110 giurisdizioni e 13 organizzazioni internazionali per discutere i progressi e le sfide in materia di trasparenza e cooperazione fiscale.

In questa occasione, l'OCSE ha presentato i principali progressi compiuti nel 2024 e ha fatto il punto sulle valutazioni in corso sull'effettiva attuazione delle norme internazionali relative allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (IAE). Per ricordare, l'OCSE ha riconosciuto nel 2022 che Monaco disponeva di un quadro giuridico «in atto» e di una «online» con lo standard (https://www.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/La-Principaute-de-Monaco-partecipa-alla-15eme-reunion-pleniere-del-Forum-mondiale-dell'OCSE).

Il Principato ha accolto nel luglio scorso i valutatori dell'OCSE per continuare la sua valutazione sull'efficacia del quadro operativo monegasco dell'EAI. Il Governo attende ora le conclusioni che saranno rese note in seguito dal Forum mondiale dell'OCSE.

Durante la riunione plenaria, le discussioni sono state rivolte anche alle future valutazioni del Forum mondiale, volte a garantire l'effettiva attuazione delle norme scambio di informazioni su richiesta (ERD) e la sicurezza e la riservatezza dei dati (CDS).

Per la cronaca, Monaco è considerato «conforme» agli standard internazionali di ERD dal 2018 e continua a garantire ai suoi partner risposte pertinenti nei tempi previsti.

Infine, in questa occasione, Monaco ha depositato l'addendum all'accordo multilaterale tra autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (AMAC NCD), rafforzando così la sua cooperazione con i suoi partner, un ulteriore passo avanti nell'allineamento del quadro monegasco con gli sviluppi degli standard internazionali.