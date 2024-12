Alba: B&B Hotels ha inaugurato la sua settima struttura in Piemonte. Le foto dell’inaugurazione

L'apertura della nuova sede è stata celebrata con una grande festa, alla quale hanno partecipato i dirigenti del gruppo B&B HOTELS e numerosi ospiti.

L'evento ha visto la presenza degli chef di Euro Toques, guidati dal presidente Enrico Derflingher, che hanno proposto interessanti piatti a base di prodotti locali. Tra le delizie offerte, il rinomato risotto dedicato a Re Carlo D'Inghilterra, preparato dallo chef Derflingher in collaborazione con il consigliere nazionale Euro Toques, Giovanni Porretto.

Questo piatto è stato realizzato utilizzando prodotti di grande eccellenza come il riso “Vero”, il Gorgonzola Bassi, Parmigiano 30 mesi di Boni e tartufo nero di Urbani, abbinati agli ottimi vini delle rinomate cantine Cocchi e Bava.

Il riso, mantecato in diretta di fronte al pubblico, ha catturato l'attenzione degli ospiti, che sono rimasti letteralmente affascinati dal gusto e sapore intenso del piatto. In apertura della serata, lo chef Valter Ferretto, rappresentante piemontese di Euro Toques e da oltre 35 anni stella Michelin, aveva deliziato i partecipanti con i migliori salumi e formaggi delle Langhe, insieme a preparazioni gustose come la battuta al coltello e l’uovo tartufato.

I dirigenti di B&B Hotels hanno ricevuto un caloroso applauso mentre illustravano l'importanza strategica della nuova struttura per lo sviluppo della catena. Situato in una delle città più celebri per le sue eccellenze enogastronomiche e tradizioni imprenditoriali, il B&B HOTEL Alba è situato nella "capitale del tartufo bianco", un luogo chiave per il settore vitivinicolo e agroalimentare delle Langhe, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

L'inaugurazione è stata organizzata in modo impeccabile, dimostrando che l'accoglienza e la professionalità rappresentano i veri punti di forza del gruppo, insieme alla cura degli ambienti e a un eccellente rapporto qualità-prezzo. Non si tratta di un B&B, ma di un servizio alberghiero di alto livello che va dalla reception fino alla colazione.

Questa struttura si rivela ideale anche per i turisti in cerca di svago, grazie alla sua posizione privilegiata che permette di esplorare il centro storico, ricco di torri medievali, chiese storiche e ristoranti rinomati. Inoltre, chi proviene da Roma può sfruttare l'Espresso Langhe-Monferrato, un pratico treno notturno che collega la capitale a Alba, facilitando così l'accesso alla destinazione.

“Siamo molto lieti di rafforzare la nostra presenza in una regione strategica come il Piemonte- dichiara Sara Schiaffonati Director Sales & Marketing di B&B HOTELS Italia- il B&B HOTEL Alba rappresenta un passo importante verso la nostra visione di un'ospitalità accessibile e di qualità, in grado di soddisfare le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere. Questo progetto evidenzia il nostro impegno per l'evoluzione del posizionamento del nostro brand.”

Ideale per soggiorni di lavoro o di piacere, l’hotel dispone di 89 camere nelle tipologie doppie, matrimoniali, triple e quadruple, che offrono il massimo comfort. A disposizione degli ospiti, inoltre, è presente una connessione Wi-Fi da 300 Mb/s negli spazi comuni e in tutte le camere e una Smart TV con Chromecast integrato per godersi i propri contenuti multimediali preferiti.

Nella hall dell’hotel gli ospiti potranno usufruire di un pratico B&B Shop dove trovare una vasta scelta di bevande, snack dolci e salati mentre tutti i giorni, dalle 7:00 alle 10:00, viene servita una variegata colazione a buffet, con proposte dolci e salate e opzioni gluten free. Perfetto anche per viaggi di lavoro, il B&B HOTEL Alba dispone di una Sala Meeting per riunioni business, adatta anche per eventi e conferenze, con una capienza di 100 persone. La struttura offre infine un parcheggio con una capienza di 70 posti auto.

Link alla struttura: https://www.hotel-bb.com/it/hotel/alba

Il Gruppo B&B HOTELS

B&B HOTELS è uno dei gruppi alberghieri del segmento value for money più importanti d'Europa. Fondato a Brest nel 1990, il Gruppo dispone di una rete di oltre 850 hotel in 17 Paesi in Europa, Brasile e Stati Uniti. B&B HOTELS ha registrato una crescita esponenziale con l'apertura di oltre 170 nuovi hotel dal 2022 e intende continuare questa strategia nel 2024. Posizionata nel segmento value for money, B&B HOTELS si impegna ad offrire ai propri clienti comfort e qualità al miglior rapporto qualità-prezzo. Empatia, integrità, inclusione, semplicità e miglioramento continuo sono i valori fondanti del Gruppo.

B&B HOTELS è inoltre attivamente impegnata nella Responsabilità Sociale d'Impresa. Per soddisfare le aspettative dei consumatori e dare credibilità e trasparenza alle proprie azioni, volte ad avere un impatto sociale e ambientale positivo, B&B HOTELS è ora certificata in materia di sostenibilità dall'organizzazione indipendente SOCOTEC.

Maggiori informazioni su www.bbhotels.com