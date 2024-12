Monaco, mercoledì 4 dicembre la serata incontro Lasciamo volare sulle ali della bellezza"

Dicembre prende avvio con due eventi di grande significato e spessore culturale, all'Auditorium Rainier III di Monaco, dedicati alla bellezza nei suoi vari aspetti e alle donne nella scienza.

Mercoledì 4 dicembre 2024: “LASCIAMI VOLARE SULLE ALI DELLA BELLEZZA.” La Dante Alighieri del Principato di Monaco, ha il piacere di invitare soci e amici alla serata con inizio alle ore 18.00 (ingresso libero) “Lasciami volare sulle ali della bellezza”: incontro sulla bellezza nei suoi vari aspetti con Giuliana Poli, Raluca Vatavu, Francesco Boccia, Ettore Marinelli e con l'intervento in video di Anna Fendi. Sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco, la bellezza è raccontata attraverso moda, arte e musica.

Ad entrare nel vivo dell'incontro sarà con un intervento in video, dopo l'introduzione di Maria Betti, presidente della Dante Alighieri Comitato di Monaco, Anna Fendi, signora della moda e indiscussa ambasciatrice della bellezza nel mondo seguita da Giuliana Poli, giornalista e scrittrice (responsabile di progettazione ed esecuzione di progetti speciali per la Società Dante Alighieri di Roma; Art director e giornalista Seven Art; presidente del Comitato Dante Alighieri di Ancona) introdotta dall'avvocato Maurizio Foglino. La Poli ci condurrà nel campo dell'arte con una relazione dal titolo “Da Dante a Michelangelo, la bellezza nella Pietà del Vaticano”, nella quale rivelerà anche come decriptare l'opera d'arte di sublime bellezza, svelandone gli aspetti reconditi e nascosti.

Il pubblico potrà quindi, per esempio, scoprire “quanto l'utilizzo del velo e dello specchio, rappresentino il riflesso della bellezza di Dio e come il brutto sia il punto di origine per arrivare alla insostenibile leggerezza e bellezza dell’essere”. A testimoniare il legame tra musica e bellezza saranno poi le parole e le note del cantante Francesco Boccia, autore del testo di “Grande amore”, canzone interpretata da “Il Volo” e vincitrice del Festival di Sanremo 2015 (scritta con Tommy Esposito), seguito dall'intervento della scrittrice Francesca Bocchi (in collegamento video) e da Raluca Vatavu, CEO e fondatrice di Seven Art. Lasciami Volare è infatti il titolo di un evento artistico itinerante creato da Seven Art “che vuole unire l’arte al sociale e sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche importanti come per esempio la violenza e il bullismo”.

Il denso programma si concluderà con la presentazione, da parte di Giuliana Poli, dell'opera dello scultore di Agnone della famosissima Pontificia Fonderia, Ettore Marinelli. Prenotazioni presso : info.dantemc@gmail.com Tel +377 97 70 89 47 -

Venerdì 6 dicembre 2024: “IL GENIO DELLE DONNE” Il gruppo Marzocco, in collaborazione con la Dante Alighieri Principato di Monaco, invita all'incontro sulla scienza al femminile con il matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi, che si terrà all'Auditorium Rainier III (Sala C) ore 19.00, ingresso libero. “Il Genio delle Donne” di Piergiorgio Odifreddi, traccia una breve storia della scienza al femminile che prende spunto dall'omonimo libro scritto dall'autore italiano (Rizzoli 2019).

Odifreddi proporrà, infatti, con l'ausilio delle immagini, una carrellata di storie contraddistinte da genialità, personalità, talento e determinazione. Citiamo fra queste: Ipazia, matematica, astronoma e filosofa greca vissuta ad Alessandria tra il IV e il V secolo; Madame du Châtelet, donna anticonformista e appassionata di scienza, oltreché compagna di Voltaire; Marie Curie, vincitrice di due premi Nobel; la scienziata italiana Rita Levi Montalcini; Maryam Mirzakhani, matematica iraniana, mancata nel 2017, prima donna a ricevere la medaglia Fields nel 2014. Una panoramica, dunque, dedicata a figure e a menti elevate che hanno segnato la storia lasciandoci un'inestimabile eredità.

L'incontro si concluderà con una breve prolusione sul tema “Dante e la Scienza”. Piergiorgio Odifreddi, infatti, oltre a essere un matematico è da sempre impegnato nella divulgazione scientifica. Fra le sue numerose pubblicazioni citiamo: La repubblica dei numeri (2002); Hai vinto, Galileo! La vita, il pensiero, il dibattito su scienza e fede (2009); C'è spazio per tutti. Il grande racconto della geometria (2010); Dizionario della stupidità. Fenomenologia del non-senso della vita (2016); Il dio della logica. Vita geniale di Kurt Gödel, matematico della filosofia (2018); In cammino alla ricerca della verità: Lettere e colloqui con Benedetto XVI (2023). Prenotazioni presso : info.dantemc@gmail.com Tel +377 97 70 89 47