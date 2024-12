Nizza: Marché littéraire de Noël alla Gare du Sud

Chi ama la lettura di libri dedicati a Nizza, alla cultura locale o alla lingua nizzarda deve segnare sull’agenda la data del 7 dicembre 2024: non avrà che l’imbarazzo della scelta.

Il Marché littéraire de Noël é in programma a partire dalle 10 alla Gare du sud, nel cuore del quartiere Liberation, di fronte alla fermata della Ligne 1 del Tram.

Programma

Stand associazioni ed editori

Fédération des Associations du Comté de Nice

Institut d’Études Occitanes

Éditions Campaniles

Lou Sourgentin

Acadèmia NissardaMémoires Millénaires EditionsBaie des Anges Editions

Elix Éditions

Ti vouòli Ben

Ovadia

Plurimedias

Edialpes Éditions

Les Niçois d’Adèle

Gilletta Éditions

Adverbum

Nissa Pantai

Stands avec auteurs seul

René Toscano

Paul Caramagna

Vincent Bottasso Daideri

Lucien Nasare

Appuntamenti

Ore 10,30

Presentazione di tre opere in nizzardo edite nel 2024:

Li 36 Vistas de Mount Cau de Jan-Luc Sauvaigo - Letteratura contemporanea ;

Gabi lou Gabian sur le village de Contes de Marie-Hortense Camous - Letteratura per i giovani ;

Pichin lèxico dau ballon de l’IEO 06 - Come parlare di calcio in nizzardo

Ore 11,15

Presentazione dell’opera di Alan Pelhon, a cura di Anne-Marie Sgaravizzi – Letteratura contemporanea. Un concerto in omaggio ad Alan Pelhon si svolge alle ore 20 al Théâtre Francis Gag;



Ore 14,30

Conferenza di Alex Benvenuto – "Sous les jupons de l’histoire des niçoises";



Concerto in omaggio a Alan Pelhon

Ore 20

In occasione dei 30 anni dalla scomparsa del poeta Alan Pelhon, il Corou de Berra, Mescla e la compagnia Gorgomar, in collaborazione con la città di Nizza, si riuniscono attorno alla sua opera e propongono una serata omaggio in musica, canto, poesia e burattini.Appuntamento alle 20al Teatro Francis Gag.