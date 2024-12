Pontus Lidberg é il nuovo direttore del Ballet Nice Méditerranée

Pontus Lidberg è il nuovo direttore del Ballet Nice Méditerranée: succede a Éric Vu-An, scomparso l'8 giugno 2024: lo ha nominato Christian Estrosi su proposta di Bertrand Rossi, direttore generale dell'Opera Nice Côte d'Azur.

Originario di Stoccolma, Pontus Lidberg ha studiato danza alla Royal Swedish Ballet School e al Conservatoire National Supérieur de Danse et Musique di Parigi, poi arti dello spettacolo all'Università di Göteborg.

Divenuto rapidamente uno dei coreografi più richiesti ha firmato più di quaranta coreografie per compagnie quali il New York City Ballet, il Ballet de l’Opéra national de Paris, la Martha Graham Dance Company, i Ballets de Monte-Carlo, le Semperoper Ballet de Dresde, i Ballets Royaux di Svizzera e Danimarca, il Ballet du Grand Théâtre di Ginevra, le Beijing Dance Theatre, le Ballet National di Cuba e, per la propria Compagnia, a Stoccolma e New York.

Riconosciuto per il suo lavoro innovativo che combina sottilmente danza classica, danza contemporanea, cinema e arti visive, Pontus Lidberg colloca il suo approccio artistico in una visione in cui tradizione e modernità si uniscono per reinventare la danza.



Ora, alla guida del Ballet Nice Méditerranée, Pontus Lidberg si ripropone di sviluppare un programma audace e accessibile a tutti, ponendo la creazione al centro del suo progetto. Fedele alla propria filosofia, intende promuovere il dialogo tra le discipline artistiche e incoraggiare collaborazioni con coreografi e artisti emergenti e importanti.



Sotto la sua direzione, il Ballet Nice Méditerranée continuerà la sua opera d'influenza su scala nazionale e internazionale.

L'ambizione di Pontus Lidberg è quella di rivisitare i grandi classici del repertorio introducendo nuove creazioni che affrontino temi contemporanei: “Voglio infondere nuova vita nella compagnia, portarle una nuova energia che ancorerà il balletto al presente pur onorando le sue radici classiche.



Intendo sviluppare l'azienda a livello nazionale e internazionale in modo che rifletta una delle città più dinamiche della Francia.



L'obiettivo è posizionare il Nice Méditerranée Ballet quale attore chiave attraverso creazioni innovative, collaborazioni interdisciplinari e un forte legame con gli stakeholder locali. La mia ambizione è trasformare l’azienda in un’istituzione artistica leader di questo secolo e oltre".



La nomina di una figura così prestigiosa avvalora l'esigenza della presenza di un balletto all'interno di quella grande istituzione che è l'Opéra Nice Côte d'Azur, impegno difeso con fermezza dal suo direttore generale, Bertrand Rossi.



Con queste parole Christian Estrosi ha salutato la nomina del nuovo direttore del Ballet Nice Méditerranée “Dò il benvenuto ad uno dei più grandi ballerini e coreografi al mondo: é un onore per la nostra Città accogliere una personalità artistica del suo calibro.



Nizza dimostra ancora una volta di saper attrarre i più grandi talenti della scena culturale internazionale.

Sono convinto che farà brillare Nizza su tutti i palcoscenici del mondo, dove si è già distinto brillantemente”.