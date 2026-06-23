Monaco, il sito degli Archives nationales supera le 15.000 visite e amplia il patrimonio consultabile online

A un anno dalla sua messa online, il sito internet degli Archives nationales del Principato di Monaco ha già superato le 15.000 visite, confermandosi uno strumento sempre più apprezzato per l’accesso al patrimonio archivistico monegasco.

Realizzato dalle équipe degli Archives nationales, della Direction des Services numériques e della Direction des Systèmes d’information, il portale è stato progettato per facilitare la consultazione di risorse documentarie da parte di ricercatori, genealogisti e cittadini, offrendo al tempo stesso indicazioni e procedure dedicate alla corretta gestione di documenti e dati per amministrazioni, aziende e privati.

Nel corso del primo anno di attività sono state consultate quasi 60.000 pagine, dato che testimonia il crescente interesse del pubblico verso i contenuti disponibili online.

Tra le funzionalità maggiormente utilizzate figurano i motori di ricerca all’interno dei fondi archivistici, le schede relative alle richieste di passaporto dei cittadini monegaschi tra il 1917 e il 1931, particolarmente utili per le ricerche genealogiche in complemento ai registri dello stato civile comunale, e le fotografie urbanistiche che documentano l’evoluzione del territorio di Monaco nel tempo.

Attualmente sono accessibili online 94 inventari e descrizioni di fondi archivistici, di cui quasi un terzo proveniente dal Fondo patrimoniale della Médiathèque Caroline, comprendente in particolare archivi storici della Comune.

Questo primo anno è stato inoltre caratterizzato dalla pubblicazione della mostra virtuale dedicata al ventesimo anniversario dell’adesione di Monaco al Consiglio d’Europa e dalla diffusione di numerosi documenti e dossier tematici. Tra questi, diverse raccolte hanno approfondito temi legati all’attualità, come lo sport automobilistico, la visita di Papa Leone XIV e le commemorazioni del matrimonio principesco del 1956.

Per celebrare il primo anniversario del sito, questa settimana vengono pubblicati sei nuovi inventari dedicati, tra gli altri, all’ASM FC, al Gran Premio di Monaco, al Rallye di Monte-Carlo e all’Esposizione Universale di Montréal del 1967.

Nei prossimi mesi il portale continuerà ad arricchirsi con nuovi inventari provenienti da fondi pubblici e privati, oltre alla versione online della mostra “Préserver la Méditerranée. RAMOGE, un accord pionnier depuis 50 ans”.

La Direction des Archives nationales e la Direction des Services numériques proseguono così il loro obiettivo comune di rendere il patrimonio monegasco sempre più accessibile grazie agli strumenti digitali.

Visita il sito degli Archives nationales di Monaco: https://archives-nationales.gouv.mc/ !