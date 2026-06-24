Affitti sicuri e incentivi fino a 1.000 euro: come funziona il nuovo piano per i proprietari

Dalla garanzia contro gli affitti non pagati ai contributi per lavori e ristrutturazioni: tutte le novità del dispositivo “Affittare per l’occupazione” promosso da Action Logement.

Affittare casa riducendo i rischi e con un sostegno economico concreto. È questo l’obiettivo del dispositivo “Affittare per l’occupazione” (Louer pour l’emploi), promosso da Action Logement e recentemente aggiornato con nuove misure a favore dei proprietari immobiliari.

Tra le principali novità spicca la possibilità di ottenere un contributo fino a 1.000 euro per lavori sull’immobile destinato alla locazione.



Il programma si rivolge a tutti i proprietari, sia persone fisiche sia giuridiche, con l’esclusione degli enti di edilizia residenziale pubblica e delle società miste impegnate nella gestione di alloggi sociali.

Per accedere agli incentivi, l’immobile deve trovarsi nel territorio metropolitano francese o nei dipartimenti e regioni d’oltremare.



Consulenza e selezione dell’inquilino

Uno dei punti di forza del dispositivo è l’accompagnamento personalizzato: i proprietari possono beneficiare di una consulenza gratuita per impostare correttamente il progetto di locazione.

Inoltre, Action Logement propone direttamente un candidato inquilino, che deve essere un lavoratore dipendente, riducendo così tempi e incertezze nella ricerca.



Garanzie contro morosità e danni

A rafforzare ulteriormente la sicurezza dell’affitto interviene la garanzia VISALE, che copre sia il rischio di mancato pagamento del canone sia eventuali danni all’immobile per tutta la durata del contratto di locazione.



Contributi e prestiti agevolati

Tra gli strumenti economici previsti figurano:

un contributo fino a 1.000 euro per lavori, inclusi interventi di diagnosi energetica, destinato ai proprietari che gestiscono direttamente l’affitto;

in alternativa, un contributo dello stesso importo per coprire le spese di agenzia, nel caso in cui la gestione venga affidata a un professionista (erogabile una volta l’anno, con eccezione degli affitti arredati per i quali è possibile richiederlo fino a tre volte annue);

la possibilità di accedere a prestiti a tasso agevolato per lavori di miglioramento, adeguamento o riqualificazione energetica.

Come fare domanda

Per aderire al dispositivo è necessario compilare un modulo online sul sito di Action Logement.

Successivamente, un esperto contatterà il proprietario per una valutazione della situazione e per avviare il percorso di accesso alle agevolazioni. Va ricordato che contributi e finanziamenti sono concessi nel rispetto di specifici requisiti e previa approvazione dell’ente.



Canoni calmierati: l’impegno richiesto

In cambio dei benefici, i proprietari devono impegnarsi a rispettare un livello di affitto “controllato”, determinato in base ai prezzi del mercato privato, alle caratteristiche dell’immobile e alla sua ubicazione.



Un equilibrio tra sostegno pubblico e responsabilità privata che punta a incentivare l’offerta di alloggi accessibili, garantendo al tempo stesso maggiore serenità ai proprietari.



