Temperature elevate tra Francia e Principato di Monaco, le misure e i consigli delle autorità

Le autorità monegasche hanno lanciato un appello alla popolazione affinché adotti comportamenti prudenti e presti particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

Secondo le previsioni meteorologiche, il fenomeno è associato a una vasta massa d’aria calda proveniente dal Nord Africa che sta determinando temperature eccezionalmente elevate in numerose regioni francesi.

Secondo Météo-France, la Francia sta attraversando un episodio di canicola particolarmente intenso e duraturo. Per la giornata del 22 giugno, il servizio meteorologico nazionale ha indicato che la temperatura media sull’intero territorio francese potrebbe raggiungere il livello della giornata più calda mai registrata nel Paese, indipendentemente dal mese dell’anno. In diverse regioni sono previste temperature comprese tra 37°C e 42°C, con valori localmente eccezionali e notti tropicali caratterizzate da temperature che rimangono superiori ai 20°C.

Nel Principato di Monaco, grazie all’influenza mitigatrice del Mar Mediterraneo, le temperature risultano generalmente inferiori rispetto a quelle registrate nelle aree interne della Francia meridionale, dove in questi giorni si superano localmente i 40°C. Tuttavia, anche nel Principato le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da un caldo intenso e persistente.

Secondo le previsioni disponibili per la fine di giugno, le temperature massime a Monaco possono raggiungere o superare i 30°C, con valori percepiti più elevati a causa dell’umidità presente lungo la costa mediterranea. Particolare attenzione viene inoltre rivolta alle cosiddette “notti tropicali”, fenomeno associato alle ondate di calore, durante il quale le temperature notturne rimangono elevate e possono localmente mantenersi oltre i 20-25°C, riducendo il naturale raffreddamento dell’organismo e aumentando il disagio termico.

Le autorità monegasche ricordano che l’esposizione prolungata al caldo può comportare conseguenze significative per la salute, tra cui disidratazione, colpi di calore e malori. Particolare attenzione è raccomandata per anziani, bambini, donne in gravidanza e persone affette da malattie croniche.

Particolare vigilanza è raccomandata per:

neonati e bambini piccoli;

donne in gravidanza;

persone anziane;

soggetti affetti da malattie croniche;

persone isolate o con ridotta autonomia.

Sono inoltre invitati alla prudenza i lavoratori che operano all’aperto, gli sportivi e tutti coloro che trascorrono lunghi periodi esposti alle alte temperature.

Per limitare gli effetti della canicola, le autorità sanitarie e il Governo del Principato raccomandano di:

evitare uscite e attività fisiche nelle ore più calde della giornata;

mantenere freschi gli ambienti domestici chiudendo persiane, tende e finestre durante le ore di maggiore insolazione;

bere regolarmente acqua durante tutta la giornata, anche in assenza della sensazione di sete;

consumare pasti leggeri;

rinfrescarsi frequentemente con docce o panni umidi;

evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata.

Le autorità sottolineano inoltre l’importanza della solidarietà e dell’attenzione verso le persone più vulnerabili. Viene raccomandato di mantenere contatti regolari con familiari, amici, vicini di casa e persone sole o fragili, affinché possano affrontare questo periodo di caldo intenso nelle migliori condizioni di sicurezza.

La collaborazione e la vigilanza di tutta la comunità sono considerate fondamentali per proteggere le categorie più esposte durante l’ondata di calore.

In caso di malore, colpo di calore o situazione di emergenza, il Governo Principesco ricorda che è necessario contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

In un contesto caratterizzato da temperature elevate e da un caldo persistente, la prevenzione, la solidarietà e l’attenzione verso le persone più vulnerabili restano gli strumenti più efficaci per affrontare l’ondata di calore in sicurezza nei prossimi giorni.