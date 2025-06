50 anni di storia: Il Festival di Teatro di Roquebrune-Cap-Martin, tra i più antichi di Francia

Il festival di teatro di Roquebrune-Cap-Martin, uno dei più longevi di Francia, celebra quest'anno il suo cinquantesimo anniversario. L'evento, in programma dal 22 luglio all'8 agosto, ha avuto inizio nel maggio del 1975, all'interno del Centre Culture et Loisirs (CCL). "Quali sono i festival di teatro più antichi di Francia?" A questa domanda, posta a ChatGPT, la risposta include Avignone, Sarlat... e al settimo posto, Roquebrune-Cap-Martin. "Vedete, persino un'applicazione americana lo sa!", esclama Chantal Martino, la presidente dell'evento, sottolineando l'importanza di questo traguardo.

La genesi del festival risale al 1974, con la fondazione del CCL. Tra le prime attività offerte, spiccava il corso di arte drammatica, proposto da Daniel Maggiore, appassionato di teatro, con l'aiuto di Fernand Salti e Cyrille Peyre. Il successo dei corsi portò, all'inizio del 1975, all'idea di allestire uno spettacolo. Dato il gran numero di partecipanti femminili, si optò per un adattamento contemporaneo de L'Assemblea delle donne di Aristofane. La nuova compagnia venne battezzata "Bataclan Théâtre", un nome che evocava il "gioioso trambusto" che animava il gruppo.

La Nascita del Festival: tre spettacoli per un debutto storico

"Nel frattempo, Cyrille aveva stabilito contatti con compagnie già esistenti a Roquebrune e Mentone," ricorda Daniel Maggiore in un testo scritto per il 50° anniversario. "C'era una compagnia di adolescenti diretta da Gérard, professore all'Institution Saint-Joseph, che presentava a fine anno scolastico un'opera teatrale classica. E quella del Dottor Fievet, a Mentone, che proponeva commedie brillanti. Così pensammo: perché non riunire i nostri tre spettacoli in tre serate, nella sala del Villaggio?" Questa splendida unione segnò ufficialmente l'inizio del festival, nel maggio del 1975.

Ben presto, compagnie da Nizza, Cannes, Vence, e poi da tutta la regione, iniziarono a esibirsi. "Dopo i primissimi anni, il festival divenne abbastanza collaudato e attrezzato per spostarsi nella magnifica cornice del piazzale del castello," rammenta Daniel Maggiore. "Anche se all'inizio distribuivamo cuscini agli spettatori che si sedevano direttamente sulla roccia in pendenza; le panche fisse arrivarono solo più tardi." Chantal Martino, invece, si unì al movimento nel 1986. Inizialmente per seguire corsi di teatro, fino a diventare gradualmente parte del team organizzativo del festival. "Quando fui eletta presidente del CCL nel 1995, il festival era sotto la sua egida. Ma poiché l'evento stava crescendo, decidemmo una scissione per questioni amministrative. Così creammo 'Châtelains et saltimbanques' per gestire l'evento."

L'impronta di Chantal Martino: danza, grandi nomi e umorismo

Nel corso del tempo, Chantal Martino ha lasciato il segno sul festival, introducendo la danza 25 anni fa, e poi programmando grandi nomi a partire dal 2011, con l'obiettivo di andare sempre più lontano e in alto. Il primo di questi fu Richard Bohringer. "Era un amore. Dato che mangiava biologico, mio marito gli portò una cassetta di pomodori di tutti i colori. Ne parlò persino durante il suo spettacolo. E quando tornò una seconda volta, mi chiamò per chiederne ancora!", racconta Chantal Martino, molto legata anche a Marc Jolivet e a Titoff. "Abbiamo ballato insieme per le strade del villaggio. Mi disse: 'Tu che sei un'insegnante di danza, cosa ne pensi?' Poi mi fece una confidenza: si stava preparando a partecipare a Danse avec les stars."

La presidente custodisce anche bei ricordi di Christophe Barbier e Jean-Claude Drouot. O, più recentemente, del Comte de Bouderbala e Franjo. "L'umorismo non era nemmeno previsto all'inizio. Cerchiamo sempre qualcosa di diverso. Come la commedia musicale che abbiamo in programma quest'anno," sottolinea Chantal Martino, che può contare su un nucleo solido di sei persone per l'organizzazione, oltre a un prezioso aiuto occasionale.

Un pubblico fedelissimo e una programmazione eclettica

La selezione degli spettacoli segue sempre la stessa logica. "Ricevo proposte. Le esamino per effettuare una preselezione. Se mi interessa, vado a vedere lo spettacolo. Oppure richiedo il video completo, non solo un teaser," indica, precisando di avere fiducia in quattro persone che a volte invia ad assistere alle rappresentazioni. "Quando ho visto tutto, cerco di costruire una programmazione eclettica, con generi diversi per soddisfare il pubblico più ampio possibile." Di anno in anno, a volte si ritrovano gli stessi attori sul palco, di fronte al mare. "Ci sono molte buone compagnie locali. Ma effettuiamo una rotazione per non invitare sempre gli stessi," sorride Chantal Martino, commossa dalla fedeltà del pubblico.

"Su 200 spettatori, spesso ci sono più di 50 affezionati di lunga data. Tornano ogni anno, che siano residenti o vacanzieri abituali." L'anniversario del festival sarà quindi un po' anche il loro.

La orogrammazione completa del Festival 2025

Nove serate di grande diversità sono in programma dal 22 luglio all'8 agosto. Tutti gli spettacoli si terranno sul piazzale del castello, con l'eccezione del one man show di Patrick Sébastien e della commedia musicale Cyrano, che saranno ospitati al Parc des Oliviers.

22 luglio, ore 19:30: Demain je me marie , di Sylvia Delattre. Serata offerta dal consiglio dipartimentale. La storia di Thomas, pronto a sposare Donna per la sua fortuna, quando irrompe la sua amante…

, di Sylvia Delattre. Serata offerta dal consiglio dipartimentale. La storia di Thomas, pronto a sposare Donna per la sua fortuna, quando irrompe la sua amante… 23 luglio, ore 21:00: Petites histoires et leurs anecdotes , di Vincent Bernard. Serata offerta da Châtelains et saltimbanques. Un'immersione nei tradimenti, nei sotterfugi, nelle manipolazioni, nei tabù, nelle testimonianze di libertà di espressione e giustizia che hanno fatto la Storia.

, di Vincent Bernard. Serata offerta da Châtelains et saltimbanques. Un'immersione nei tradimenti, nei sotterfugi, nelle manipolazioni, nei tabù, nelle testimonianze di libertà di espressione e giustizia che hanno fatto la Storia. 25 luglio, ore 19:30: L’Amour est dans le presque , di Julie Krief e Julien Sigalas. Un'agricoltrice single riceve due pretendenti: un giovane seduttore ambizioso, più interessato alle sue terre che al suo sorriso, e un poeta rurale illuminato, turbante per sincerità e disarmante per ingenuità.

, di Julie Krief e Julien Sigalas. Un'agricoltrice single riceve due pretendenti: un giovane seduttore ambizioso, più interessato alle sue terre che al suo sorriso, e un poeta rurale illuminato, turbante per sincerità e disarmante per ingenuità. 27 luglio, ore 19:30: Schémas 13.0 , della Cie Millenium Dance Center. Gli allievi di Bruno Caprioli, destinati a illustri compagnie, proporranno pezzi coreografici moderni e contemporanei.

, della Cie Millenium Dance Center. Gli allievi di Bruno Caprioli, destinati a illustri compagnie, proporranno pezzi coreografici moderni e contemporanei. 29 luglio, ore 19:30: Les Mondes de Jules , della Tite Compagnie. Uno spettacolo interattivo – le scelte del pubblico influenzano lo svolgimento dell'opera – alla scoperta di Jules Verne e dei suoi mondi immaginari.

, della Tite Compagnie. Uno spettacolo interattivo – le scelte del pubblico influenzano lo svolgimento dell'opera – alla scoperta di Jules Verne e dei suoi mondi immaginari. 30 luglio, ore 19:30: Dom Juan… et les clowns , della Cie Miranda. Nominato ai Molières 2023, questo spettacolo è un adattamento in chiave clownesca della celebre opera. Un modo per riscoprire il testo sotto una nuova luce, incentrato sulla nozione di libertà.

, della Cie Miranda. Nominato ai Molières 2023, questo spettacolo è un adattamento in chiave clownesca della celebre opera. Un modo per riscoprire il testo sotto una nuova luce, incentrato sulla nozione di libertà. 2 agosto, ore 19:30: Théâtre à la carte , della Cie Les Collectionneurs. Come in un ristorante gastronomico, lo spettatore sceglie il proprio menu teatrale tra un ventaglio di antipasti classici, piatti burleschi e dessert contemporanei.

, della Cie Les Collectionneurs. Come in un ristorante gastronomico, lo spettatore sceglie il proprio menu teatrale tra un ventaglio di antipasti classici, piatti burleschi e dessert contemporanei. 3 agosto, ore 21:00: Cyrano de Bergerac, la comédie musicale , di Directo Prod. Una rilettura moderna, in 23 canzoni, di uno dei testi teatrali più noti.

, di Directo Prod. Una rilettura moderna, in 23 canzoni, di uno dei testi teatrali più noti. 8 agosto, ore 21:00: Patrick Sébastien, Hommages et dessert. L'umorista presenterà il suo nuovo spettacolo, un omaggio a coloro che popolano la sua memoria, tra canzoni, imitazioni e confidenze. La cosa più curiosa? Anche lui festeggia 50 anni di carriera!

Informazioni e prenotazioni

Sito Web: https://festival-rcm.com

Prezzo unico al castello: 15 euro.

Patrick Sébastien: 45 euro.

Cyrano de Bergerac: 42 euro.

È davvero impressionante come il festival abbia mantenuto la sua vitalità per mezzo secolo.