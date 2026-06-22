Allerta Caldo: livello ARANCIONE nelle Alpi Marittime a partire da oggi, 22 giugno

Le temperature massime raggiungeranno tra i 34°C e i 37°C lungo il litorale e nelle aree interne. Nelle zone più elevate si prevedono valori compresi tra 32°C e 35°C. Le temperature minime notturne resteranno particolarmente elevate, tra 26°C e 28°C, soprattutto nelle notti di martedì e mercoledì.

Popolazione vulnerabile: massima attenzione

Le condizioni meteorologiche previste possono rappresentare un rischio significativo per:

persone anziane;

bambini piccoli;

persone affette da patologie croniche;

persone che assumono regolarmente farmaci;

lavoratori esposti al sole o impegnati in attività fisiche all’aperto.

Si raccomanda particolare vigilanza nei confronti delle persone più fragili e isolate.

Consigli di prevenzione

Per limitare gli effetti del caldo intenso, si invita la popolazione a:

bere acqua regolarmente durante la giornata;

mantenere gli ambienti freschi e ventilati;

chiudere persiane e tende nelle ore più calde;

evitare attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata;

indossare abiti leggeri e di colore chiaro;

rinfrescarsi frequentemente con docce o panni umidi;

prestare attenzione ai segnali di malessere dovuti al caldo.

In presenza di sintomi quali forte affaticamento, vertigini, mal di testa, nausea, confusione o perdita di coscienza, contattare immediatamente i servizi di emergenza.

Attivazione del Numero Verde Canicola

Per fornire assistenza e informazioni alla popolazione, è stato attivato il:

Numero Verde Canicola:

0 800 06 66 66

Servizio gratuito disponibile dalle 09:00 alle 19:00.

Informazioni e aggiornamenti

Le autorità invitano i cittadini a seguire costantemente gli aggiornamenti diffusi dalla Prefettura delle Alpi Marittime e da Météo-France attraverso i canali ufficiali.

La collaborazione di tutti è essenziale per affrontare in sicurezza questo episodio di caldo eccezionale.