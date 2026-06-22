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Altre notizie | 22 giugno 2026, 14:20

Allerta Caldo: livello ARANCIONE nelle Alpi Marittime a partire da oggi, 22 giugno

A seguito dell’episodio di caldo intenso previsto per il 22 giugno, la Prefettura delle Alpi Marittime informa che il dipartimento sarà posto in allerta arancione per canicola secondo le previsioni di Météo-France.

Allerta Caldo: livello ARANCIONE nelle Alpi Marittime a partire da oggi, 22 giugno

Le temperature massime raggiungeranno tra i 34°C e i 37°C lungo il litorale e nelle aree interne. Nelle zone più elevate si prevedono valori compresi tra 32°C e 35°C. Le temperature minime notturne resteranno particolarmente elevate, tra 26°C e 28°C, soprattutto nelle notti di martedì e mercoledì.

Popolazione vulnerabile: massima attenzione

Le condizioni meteorologiche previste possono rappresentare un rischio significativo per:

persone anziane;
bambini piccoli;
persone affette da patologie croniche;
persone che assumono regolarmente farmaci;
lavoratori esposti al sole o impegnati in attività fisiche all’aperto.

Si raccomanda particolare vigilanza nei confronti delle persone più fragili e isolate.

Consigli di prevenzione

Per limitare gli effetti del caldo intenso, si invita la popolazione a:

bere acqua regolarmente durante la giornata;
mantenere gli ambienti freschi e ventilati;
chiudere persiane e tende nelle ore più calde;
evitare attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata;
indossare abiti leggeri e di colore chiaro;
rinfrescarsi frequentemente con docce o panni umidi;
prestare attenzione ai segnali di malessere dovuti al caldo.

In presenza di sintomi quali forte affaticamento, vertigini, mal di testa, nausea, confusione o perdita di coscienza, contattare immediatamente i servizi di emergenza.

Attivazione del Numero Verde Canicola

Per fornire assistenza e informazioni alla popolazione, è stato attivato il:

Numero Verde Canicola:
0 800 06 66 66

Servizio gratuito disponibile dalle 09:00 alle 19:00.

Informazioni e aggiornamenti

Le autorità invitano i cittadini a seguire costantemente gli aggiornamenti diffusi dalla Prefettura delle Alpi Marittime e da Météo-France attraverso i canali ufficiali.

La collaborazione di tutti è essenziale per affrontare in sicurezza questo episodio di caldo eccezionale.

Redazione

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