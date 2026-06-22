Allerta Caldo: livello ARANCIONE nelle Alpi Marittime a partire da oggi, 22 giugno

Le temperature massime raggiungeranno tra i 34°C e i 37°C lungo il litorale e nelle aree interne. Nelle zone più elevate si prevedono valori compresi tra 32°C e 35°C. Le temperature minime notturne resteranno particolarmente elevate, tra 26°C e 28°C, soprattutto nelle notti di martedì e mercoledì.
Popolazione vulnerabile: massima attenzione
Le condizioni meteorologiche previste possono rappresentare un rischio significativo per:
persone anziane;
bambini piccoli;
persone affette da patologie croniche;
persone che assumono regolarmente farmaci;
lavoratori esposti al sole o impegnati in attività fisiche all’aperto.
Si raccomanda particolare vigilanza nei confronti delle persone più fragili e isolate.
Consigli di prevenzione
Per limitare gli effetti del caldo intenso, si invita la popolazione a:
bere acqua regolarmente durante la giornata;
mantenere gli ambienti freschi e ventilati;
chiudere persiane e tende nelle ore più calde;
evitare attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata;
indossare abiti leggeri e di colore chiaro;
rinfrescarsi frequentemente con docce o panni umidi;
prestare attenzione ai segnali di malessere dovuti al caldo.
In presenza di sintomi quali forte affaticamento, vertigini, mal di testa, nausea, confusione o perdita di coscienza, contattare immediatamente i servizi di emergenza.
Attivazione del Numero Verde Canicola
Per fornire assistenza e informazioni alla popolazione, è stato attivato il:
Numero Verde Canicola:
0 800 06 66 66
Servizio gratuito disponibile dalle 09:00 alle 19:00.
Informazioni e aggiornamenti
Le autorità invitano i cittadini a seguire costantemente gli aggiornamenti diffusi dalla Prefettura delle Alpi Marittime e da Météo-France attraverso i canali ufficiali.
La collaborazione di tutti è essenziale per affrontare in sicurezza questo episodio di caldo eccezionale.