Mentone, dal 1° luglio torna alle Sablettes Handiplage, il servizio che facilita l’accesso al mare alle persone con disabilità

Il Comune di Mentone dà appuntamento mercoledì 1° luglio 2026 alle ore 10 sulla spiaggia delle Sablettes per il lancio ufficiale della nuova stagione di Handiplage, il servizio gratuito dedicato alle persone con disabilità, in situazione di perdita di autonomia o a mobilità ridotta.

Attivo sulla spiaggia delle Sablettes, il sito è certificato Handiplage di livello 3 e offre condizioni di accoglienza e sicurezza pensate per consentire l’accesso al mare e alla balneazione in piena serenità. Gli utenti possono contare sull’assistenza di personale formato, su attrezzature specifiche per l’ingresso in acqua, oltre che su servizi accessibili come spogliatoi, docce e servizi igienici dedicati. Il sito dispone inoltre di aree ombreggiate ed è facilmente raggiungibile grazie agli accessi predisposti sul lungomare delle Sablettes.

L’inaugurazione della stagione sarà seguita da un momento conviviale con una degustazione di limonata preparata dai giovani del Bariquand Alphand e di biscotti al limone di Mentone realizzati dai lavoratori dell’ESAT.

Il servizio Handiplage sarà operativo dal 1° luglio al 31 agosto, tutti i giorni dalle 9 alle 13. L’accesso è gratuito e la prenotazione può essere effettuata contattando il numero 04 89 81 52 03.