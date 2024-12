Il magico Natale dello Shopping Promenade Riviera

È più che un invito quello dello Shopping Promenade Riviera, di Cagnes sur Mer, fra attività magiche, mercatini di Natale e spettacoli unici.

Immerso in uno scenario incantevole, torna, in Place des Arcades, il coinvolgente Villaggio di Babbo Natale.

Al termine di un percorso pavimentato in legno, tra alberi luminosi, tanti animali e un bosco di abeti, Babbo Natale accoglie i visitatori nel suo autentico chalet, interamente progettato per offrire un'esperienza unica, con elementi in legno naturale.

Mentre all'ingresso la tradizionale cassetta della posta illuminata è pronta a raccogliere le lettere dei bambini, mentre i visitatori potranno incontrare Babbo Natale, scattare una foto ricordo con la famiglia e condividere momenti magici.

A ravvivare la scena, quasi 5 km di ghirlande luminose, più di 500 mila LED, un albero alto 11 metri, lampioni di 5 metri, 8 animali luminosi di quasi 3 metri, una scena animata, la casa di Babbo Natale e numerose decorazioni: Shopping Promenade promette uno spettacolo davvero magico fino al 5 gennaio.

I festeggiamenti non finiscono qui: durante tutto il periodo delle vacanze, diverse attività delizieranno grandi e piccini: sfilate di bambini, artisti di strada, canti natalizi e un coro gospel animeranno l'atmosfera.

Inoltre, venerdì 20 dicembre dalle 18,30 è in programma uno showcase esclusivo con gli artisti Zaho e Vegedream, seguito da una sessione di autografi e da uno spettacolo di suoni e luci.





Un mercatino di Natale artigianale

I buongustai e gli amanti del “fatto in casa”, fino al 31 dicembre, lungo le strade del centro, troveranno tanti chalet.

Un pittoresco villaggio con produttori locali e sapori provenienti da altre parti che si uniscono per offrire ai visitatori rum, churros, torroni, praline...



Tante attività

Per scandire le giornate di festa e immergere i visitatori in un'atmosfera calda e amichevole, sono previste numerose attività musicali e artistiche.

In programma sfilate per bambini, artisti di strada, canti natalizi, coro gospel e distribuzione di dolci:

Il fine settimana del 14 e 15 dicembre;

Mercoledì 18 dicembre;

Dal 21 al 24 dicembre.

Ogni fine settimana inoltre il trenino Shopping Promenade Riviera consentirà di percorrere il centro comodamente seduti.

Shopping Promenade Riviera si rinnova e anche quest'anno promette un Natale ricco di dolce magia. Tra acquisti natalizi, incontri con Babbo Natale e l'atmosfera unica del centro, ognuno troverà ciò che cerca immerso in un bosco incantato.