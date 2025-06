La Riviera Sun Race 2025: il ritorno della gara di Stand Up Paddle a Roquebrune-Cap-Martin

La Riviera Sun Race si prepara a Roquebrune-Cap-Martin per la sua seconda edizione, promettendo di elevare l'evento di stand up paddle a un nuovo livello. Grazie al riconoscimento ufficiale come "campionato di stand up paddle race regione Sud" da parte della Lega di Surf regione Sud, la competizione assegnerà titoli regionali e offrirà posti qualificanti per i Campionati Nazionali francesi del 2025. Questo attirerà i migliori atleti del settore il 28 e 29 giugno prossimi.

Un percorso impegnativo e tre gare ufficiali

Il weekend di gara prevede tre competizioni ufficiali. Il sabato pomeriggio, il programma si aprirà con la gara tecnica dedicata agli atleti under 15.

Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, seguirà l'attesissima gara di lunga distanza. Questo percorso impegnativo condurrà gli atleti in una spettacolare traversata fino al confine con Monaco, per poi riportarli alla base nautica di Roquebrune-Cap-Martin.

Sarà interessante vedere quali nuovi talenti emergeranno e chi si qualificherà per i campionati nazionali. Quali altri eventi di questo tipo ritiene importanti per la promozione degli sport acquatici nella regione?