Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Feste di fine anno

Antibes, Fino a domenica 05 gennaio 2025



Esplanade du Pré des Pêcheurs

Chalet gourmet e artigianali, il trenino, giochi in legno, ruota panoramica, animazione musicale e street art gireranno per il mercato.

Période vacances scolaires : De 11 à 21,30. Notturno fino alle 21,30 venerdì e sabato

Il 31 dicembre, chiusura alle 18.

Il 1° gennaio, apertura ore 12

Presenza di Père Noël dalle 15,30 alle 16,30 al Marché nei seguenti giorni:



Place De Gaulle

Circuit de Noël, chalets gourmands, grands sapins.

Dalle 10,30 alle 19,30

Il 31 dicembre, chiusura à 18.

Il 1° gennaio, apertura alle 12.



Place Nationale

Manèges, chalets gourmands, sapins.

Ateliers pour enfants gratuits.

Dalle 10,30 alle 19,30

Il 31 dicembre, chiusura alle 18.

Il 1° gennaio, apertura alle 12.



Place des Martyrs de la Résistance

Animazioni fino al 05 gennaio incluso.

Les sulkys seront de retour cette année sur la place des Martyrs de la Résistance.

Tutti i giorni dal 21 dicembre al 05 gennaio

Orario : 10,30-12,30 / 14,-18



Promenade en calèche

Animazioni fino al 05 gennaio incluso.

Orario: de 13,30 alle 17,30 – Chiuso il 1° gennaio



Juan les Pins, Fino al 05 Gennaio

Parade inaugurale posizionata davanti al patinoire venerdì 13 dicembre alle 17 pour une durée de 45 min et sera suivie d’une prise de parole de Monsieur le Maire avant le début du spectacle de patinage de 18.



Square Jacques Leoneti

Patinoire finbo al 05 gennaio incluso.

Spectacle inaugural de patinage le venerdì 13 dicembre alle 18.

Période hors vacances scolaires : Fino a 20 dicembre de 9,30 alle 20 – fino alle 21 il venerdì e sabato

Période vacances scolaires : du 21 dicembre au 05 gennaio de 9,30 alle 21 – fino alle 22 il venerdì e sabato

Il 31 dicembre, chiusura alle 18.

Il 1° gennaio, apertura alle 12.

Il 31 dicembre, 2 e 3 gennaio, apertura au public à partir de 11,15

Les rues Georges Gallice e Jacques saranno rese pedonabili dalle 9,30 alle 21.



Sapin géant lumineux

Un grand albero di Natale di 10 metri alla rotando de l’Estérel.

Orario: dalle 17 alle 22.



La peite ferme e balades à poneys

Animation gino al 05 gennaio incluso.

Orario : de 9,30 alle 17. Il 1° gennaio, apertura alle 12.



Food truck

Fino al 05 gennaio incluso Allée centrale du Jardin de la Pinède



Spectacle de drones

1° gennaio 2025 alle 18 alla Baie de Juan-les-Pins



Diversi

Teatro

Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud – Antibes

28 & 29 dicembre - Mary Curry-Poppyns

31 dicembre - Il Muziko - Thérapitres



Mostre

Moya – Fino all’11 gennaio 2025 - Espace d’exposition Il Arcades - Antibes

Transartcafé – Domenica 22 dicembre - 6 rue du Docteur Rostan - Antibes

Musée Picasso - - Fino al 12 gennaio 2025 - Château Grimaldi - Antibes



Visite guidate

Vecchia Antibes in francese: il 20 dicembre alle 10:00

Vecchia Antibes in ingIle: su richiesta, secondo disponibilità



AURON

Winter party ESF

Giovedì 26 dicembre 2024 dalle 17:15 alle 19.

Piste du Riou



BEAULIEU SUR MER

Giri in carrozza trainata da cavalli

Giovedì 26 dicembre 2024

Orari di apertura il giovedì dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.

Giovedì 2 gennaio 2025

Orari di apertura il giovedì dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.

Un tour originale di Beaulieu-sur-Mer al ritmo degli zoccoli dei cavalli.

Giovedì 26 dicembre 2024 e giovedì 2 gennaio 2025.

Devant l'épicerie l'Entrecôte / les Halles de Beaulieu

36 boulevard Marinoni



Proiezioni luminose musicali - Spettacolo

Venerdì 27 dicembre 2024 dalle 18 alle 19:30.

18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30.

Place Marinoni

06310 Beaulieu-sur-Mer



Passeggiata musicale a Beaulieu-sur-Mer

Sfilata, Corteo, Parata

Sabato 28 dicembre 2024 dalle 10 alle 12:30.

Sabato 4 gennaio 2025 dalle 10 alle 12:30.

Una banda di ottoni animerà le strade della città con un repertorio festoso!

Sabato 28 dicembre: “Natale Nuovo

Sabato 4 gennaio: “AAA Paradiso

Beaulieu-sur-Mer



Menu Capodanno 2024 – So’mets – Beaulieu-sur-Mer -Festa tradizionale

Martedì 31 dicembre 2024.

So'mets

31/33 Bd Maréchal Leclerc



Pista di ghiaccio ecologica

Fino al 05 Gennaio 2025

Place Marinoni



CAGNES SUR MER

Cagnes-Sur-Mer fête Noël

Fino al 31 Dicembre 2024

Cagnes-sur-Mer



Exposition « Itinérances»

Fino al 24 Febbraio 2025

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Événement sportif - Régate internationale de Noël

Classe Europe

Da venerdì 27 dicembre a lunedì 30 dicembre 2024

Handiplage de Bijou Plage

122 boulevard de la Croisette

Square de Verdun - Kiosque n° 4



Spectacle - Réveillon de stars

Le Nouvel An au Palais des festivals

Martedì 31 dicembre 2024

Horaire(s) :

De 20h30 à 4h du matin

Salon des Ambassadeurs

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Feu d'artifice du Nouvel an

Thème : Dolce Vita

Martedì 31 dicembre 2024

Horaire(s) :

Minuit

Feu d'artifice de la Saint-Sylvestre sur le thème de la Dolce Vita.

Baie de Cannes, La Croisette, Cannes.



Spectacle - Entre nous 2

Spectacle de Réveillon / Comédie Musicle

Da martedì 31 dicembre a mercoledì 1° gennaio 2025

Horaire(s) :

31/12 - 20h30

1er/01 - 16h00

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Exposition - Olivia Paroldi - Fragments d'avenir

Gravures et estampes

Fino a sabato 4 gennaio 2025

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino a domenica 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



GORBIO

Mercato agricolo di Gorbio

Tutto l'anno il venerdì mattino

Place de la République



ISOLA

Professioni di montagna

Venerdì 27 dicembre 2024.

Mercoledì 12 febbraio 2025.

Venerdì 21 febbraio 2025.

Venerdì 28 febbraio 2025.

Spiegazione e dimostrazione delle professioni di montagna.

Isola 2000



Spettacolo per bambini

Lunedì 30 dicembre 2024.

Spettacolo per bambini "Le grand arbre d’Abéné"

Isola 2000



Réveillon de la Saint Sylvestre et feu d’artifice

Martedì 31 dicembre 2024.

Capodanno con Dj Nicolas (+ fiaccolata e fuochi d'artificio).

Isola 2000



ISOLA 2000: Les métiers de la montagne en fête.

Da 01 Gennaio a 01 Dicembre 2025

Chiuso lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Front de neige



LE BROC

Gospel Dream - Concerto

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Natale a Mentone - Spettacolo Merveilleux Noel des 4 saisons a Mentone

Giovedì 26 dicembre

Jardins Biovès,

Avenue Boyer



Merveilleux Noel des 4 saisons à Menton - Mostra

Venerdì 27 dicembre

Jardins Biovès,

Avenue Boyer



Noël à Menton - Parade - Meraviglioso Natale in 4 stagioni a Mentone

Sabato 28 dicembre da 16:30 a 18:00

Casino Barrière, Avenue Carnot, Avenue Félix Faure,



Stagione artistica del Casino Barriere 2024 - 2025: lo spettacolo Claude François di Bastien Rémy

Domenica 29 dicembre da 15:00 a 16:30

Concerto

Casino Barrière Menton,

2 bis avenue Félix Faure



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Vide grenier

Tutto l'anno il venerdì

Mail du Bastion & Place aux Herbes



Le antichità del Louvre

Tutto l'anno

Grand Hôtel des Ambassadeurs,

3 rue Partouneaux,



MONACO

Theatre - "A Midsummer Night's Dream"

Da sabato 28 a martedì 31 dicembre 2024

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Les Ballets de Monte-Carlo - "THE TAMING OF THE SHREW"

Da domenica 29 a martedì 31 dicembre 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Opera - "L’elisir d'amore"

Domenica 29 dicembre 2024, alle 15h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino

Events - "New Year's Eve at the Christmas Village"

From Tuesday 31 December 2024 to Wedneday 1 January 2025, 9 pm to 2 am, Quai Albert Ier

Spend New Year's Eve at the heart of the Christmas Village, with music courtesy of a DJ on two stages, followed by a firework display on the stroke of midnight.

Da martedì 31 dicembre 2024 a mercoledì 1 gennaio 2025, dalle 21h alle 2h

Quai Albert Ier



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Events - "New Year's Eve at the Christmas Village"

Da martedì 31 dicembre 2024 a mercoledì 1 gennaio 2025, dalle 21h alle 2h

Quai Albert Ier



Events - "Christmas Village - Gingerbread and Festive Delicacies"

Fino a domenica 5 gennaio 2025

Quai Albert Ier



Activities - "Sports Village"

Fino a domenica 5 gennaio 2025

Port Hercule de Monaco



Mostra - "Chemin des Crèches"

Fino a lunedì 6 gennaio 2025

Place du Palais



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Francisco Tropa - Paesine"

Fino a lunedì 21 aprile 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "UNRELATED!"

Fino a giovedì 18 dicembre 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Cendrillon – Thierry Malandain - Danza

Da giovedì 26 a venerdì 27 dicembre 2024 alle 20.

Sabato 28 dicembre 2024

Orari di apertura ogni giorno alle 14:30 e alle 20.

Domenica 29 dicembre 2024 alle 14:30.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Un éléphant ça trompe… éternuement ! Spettacolo

Giovedì 26 dicembre 2024 alle 15.

Sabato 28 dicembre 2024 alle 17.

Giovedì 2 gennaio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



P’tit croco - Teatro

Giovedì 26 dicembre 2024 alle 10:30.

Sabato 4 gennaio 2025 alle 10:30.

P'tit croco parte per un viaggio per fare amicizia e scopre l'aiuto reciproco, la condivisione e l'empatia. Uno spettacolo musicale con pianoforte, flauto, filastrocche e personaggi colorati, da condividere con la famiglia!

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Le vilain petit mouton et le secret de la poule au n’oeuf d’or - Spettacolo

Giovedì 26 dicembre 2024 alle 17.

Lunedì 30 dicembre 2024 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Conférence au sommet - Teatro

Giovedì 26 dicembre 2024 alle 20.

Venerdì 27 dicembre 2024 alle 21.

Sabato 28 dicembre 2024 alle 21.

Domenica 29 dicembre 2024 alle 17.

Berlino, estate 1941. Eva Braun, la terribile musa di Adolf Hitler e Clara Petacci, la favorita di Benito Mussolini, si incontrano...

Intorno ad una tazza di tè, mentre i loro uomini sono impegnati a risolvere le sorti del mondo, chi starebbe bene senza!

A piccoli sorsi di cognac, le facciate si incrinano, queste signore si sentono completamente a loro agio nelle loro pantofole Jules. Cigola e trema nelle risposte e tu ti aggrappi alla sedia con una risata strozzata. La decenza subisce un duro colpo. L'insolenza trionfa. Ridiamo nostro malgrado.

Autore: David MacDonald

Artisti: Sophie Chiara, Daphné Desjardins, Robin Delval

Regia: Sophie Chiara, Stéphane Eichenholc

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Atelier de pratiques artistiques – Matisse en famille

Giovedì 26 dicembre 2024 alle 10:30.

Sabato 28 dicembre 2024 alle 10:30.

Giovedì 2 gennaio 2025 alle 10:30.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Le mariage de la sorcière - Teatro

Venerdì 27 dicembre 2024 alle 10:30.

Giovedì 2 gennaio 2025 alle 17.

Una strega amante del divertimento sta organizzando il suo matrimonio, ma un burlone minaccia di rubarle le cose. Con l'aiuto dei bambini dovrà organizzare tutto per tempo: vestito, torta, musica... e sventare i trucchi del lupo per un matrimonio perfetto!

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Le sceptre des éléments - Teatro

Venerdì 27 dicembre 2024 alle 15.

Lunedì 30 dicembre 2024 alle 15.

Giovedì 2 gennaio 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Zouzi sportif malgré lui - Teatro

Sabato 28 dicembre 2024 alle 15.

Venerdì 3 gennaio 2025 alle 10:30.

Théâtre



Au fil des saisons - Teatro

Sabato 28 dicembre 2024 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Les visites créatives – Moi hybride (Vacances de Noël)

Lunedì 30 dicembre 2024 alle 15.

Giovedì 2 gennaio 2025 alle 15.

Venerdì 3 gennaio 2025 alle 15.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Clair est la Fontaine - Teatro

Lunedì 30 dicembre 2024 alle 18.

Martedì 31 dicembre 2024 alle 18.

Giovedì 2 gennaio 2025 alle 20.

Venerdì 3 gennaio 2025 alle 20.

Sabato 4 gennaio 2025 alle 15.

Martedì 7 gennaio 2025 alle 20.

Mercoledì 8 gennaio 2025 alle 20.

Giovedì 9 gennaio 2025 alle 20.

Venerdì 10 gennaio 2025 alle 20.

Salle des Franciscains

6, Place Saint-François



Concert du Nouvel An 2025 - Concerto

Mercoledì 1° gennaio 2025 alle 11.

Festeggiamo l'arrivo del nuovo anno con un programma originale e festoso. Buon anno 2025!

Per questo concerto di Capodanno, il nostro direttore principale Lionel Bringuier e l'Orchestre Philharmonique de Nice hanno scelto di accompagnarci in un viaggio attraverso l'immaginario musicale dei Paesi slavi. Dai racconti terribili della Vecchia Russia con la Notte sul Monte Calvo di Mussorgsky, alle storie più tenere ma altrettanto fantastiche dello Schiaccianoci di Tchaikovsky, fino alla famosa Moldau di Smetana e al Beau Danube Bleu di Strauss, questi sono i paesaggi meravigliosi e incantati che fanno rivivere in musica.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Villaggio di Natale a Nizzc - Festa tradizionale

Fino al 01 Gennaio 2025

45 chalet che presentano un'ampia gamma di prodotti natalizi vi aspettano in uno spazio gastronomico e artigianale: prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostricheria, champagne bar e altre specialità, socca, waffle... delizieranno i palati papille gustative dei buongustai.

E tante altre sorprese in arrivo!

Jardin Albert 1er



Le Père Noël est une ordure, Teatro

Fino al 22/12/2024, tutti i giovedì, venerdì, sabati e domeniche.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Sensas by Ruhl, Spectacle

Vendredi 10 janvier 2025 à 19h45.

Samedi 18 janvier 2025 à 19h45.

Vendredi 24 janvier 2025 à 19h45.

Samedi 8 février 2025 à 19h45.

Samedi 8 mars 2025 à 19h45.

Vendredi 21 mars 2025 à 19h45.

Samedi 12 avril 2025 à 19h45.

Samedi 26 avril 2025 à 19h45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



L’Impromptu de Versailles - Théâtre

Venerdì 17 janvier 2025 à 19h45.

Sabato 25 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 31 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 21 février 2025 à 19h45.

Venerdì 14 mars 2025 à 19h45.

Sabato 29 mars 2025 à 19h45.

Venerdì 4 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 18 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 16 mai 2025 à 19h45.

Venerdì 6 juin 2025 à 19h45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles ! - Teatro

Da venerdì 27 a sabato 28 dicembre 2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 03/01 al 11/01/2025, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Musique de chambre au Musée Chagall - Concert

Jeudi 27 février 2025 à 20h. - Jolas / Bartók / Reich (direction musicale Léo Warynski).

Lundi 3 mars 2025 à 19h. - Autour de Clara Schumann.

Lundi 31 mars 2025 à 19h. - Tower / Vladigerov / Chostakovitch / Say.

Lundi 7 avril 2025 à 19h. - Sonate à deux du XVIIe siècle à nos jours : Couperin / Leonardo / Castello / Marck / Bider / Bach / Corelli.

Lundi 12 mai 2025 à 19h. - Chaminade / Ravel / Xenakis / Fauré.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Evasion, One man Show / One woman show

Représentations :

- Vendredi 31 janvier - 21h

- Dimanche 16 mars - 16h30

- Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Ils s’aiment, Teatro

Fino al 28 Dicembre 2024

Représentations :

Samedis 14 et 25 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14 Rue Trachel



Luminiscence, Son et lumière

Fino al 31 dicembre 2024

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Exposition La plénitude du vide – Art du bambou au Japon

Fino al 5 Gennaio 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Toi qui es psy, Teatro

Fino al 19 Gennaio 2025

Spettacoli:

- Giovedì 26 dicembre - 20:30

- Domenica 19 gennaio - ore 11.00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jérémy Griffaud, The Garden – Festival OVNI - Exposition

Fino al 31 gennaio 2025

Grotte du Lazaret

33 bis Boulevard Franck Pilatte



Luminiscence. Suono e luce - Mostra

Fino al 31 Gennaio 2025



Sweet days of Discipline, Esposizione

Fino al 2 Febbraio 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Giovedì 27 febbraio 2025 alle 20.

Lunedì 3 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Nella misteriosa atmosfera di un museo notturno, vieni ad assistere ad uno dei nostri concerti di musica da camera e lasciati cullare da un ricco repertorio che dedica uno spazio importante alla musica contemporanea.

Alla luce delle sensazionali vetrate di La Création du Monde e grazie ad un'acustica straordinaria, venite a vivere un'esperienza straordinaria nella sala da concerto progettata dallo stesso Marc Chagall!

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Son et lumière

Fino al 09 marzo 2025

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Vivan Maier – Anthology, Exposition

Fino al 16 marzo 2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Ils peignaient nos statues - Esposizione

Fino al 16 Marzo 2025

Musée archéologique de Cimiez

126 Avenue des Arènes de Cimiez



Numera Natura – Benoît Barbagli Vautier - Esposizione

Fino al 06 Aprile 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



L’ombre, le reflet, l’écho - Esposizione

Fino al 07 Aprile 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Evasion - One man Show / One woman show

Fino all'11 aprile 2025

Représentations :

Dimanche 22 décembre - 16h30

Vendredi 31 janvier - 21h

Dimanche 16 mars - 16h30

Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

- Dimanche 24 novembre - 16h30

- Vendredi 24 janvier - 21h

- Samedi 8 mars - 21h

- Vendredi 28 mars - 21h

- Vendredi 2 mai - 21h

- Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Raoul Dufy, le miracle de l’imagination - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettesù



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Animations enfantines de fin d'année

Da Martedì 24 dicembre a venerdì 27 dicembre 2024 ore 10 -16

Marché de Carnolès



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Les fées gourmandises - Spettacolo

Venerdì 27 dicembre 2024 dalle 15 alle 16.

Salle des fêtes



Embrasement du clocher de fin d’année - Fuochi d'artificio

Martedì 31 dicembre 2024 dalle 19 alle 20.

Fêtons la fin de l'année au pied du clocher illuminé d'artifices au village.

Place de l'église



Ciné jeunesse

Martedì 31 dicembre 2024 dalle 14 alle 15:30.

Médiathèque



SAINT JEAN CAP FERRAT

Animation de bulles géantes de Noël

Giovedì 26 dicembre 2024 dalle 14:30 alle 16:30.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



Atelier collage

Venerdì 27 dicembre 2024 dalle 14 alle 18.

Lunedì 30 dicembre 2024 dalle 14 alle 17.

Espace Les Néréides

Théâtre sur la Mer



Pièce de théâtre “La porte à côté” - Teatro

Martedì 31 dicembre 2024 alle 19:30.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



Fête foraine

Fino al 5 Gennaio 2025

Place du Centenaire

3 avenue Jean Mermoz



Happy Hour – Club del libro

Martedì 4 febbraio 2025 alle 19.

Martedì 1° aprile 2025 alle 19.

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Il club dove si scambiano opinioni e consigli su letteratura, cinema, teatro, mostre, ecc.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT LAURENT DU VAR

Le Noël de Saint-Laurent-du-Var 2024

Fino al 29 Dicembre 2024

Parc Layet



Exposition “Le Tour du Monde des Fêtes de l’Hiver”

Fino al 28 dicembre 2024

Orari di apertura il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17:30. Il giovedì dalle 9 alle 12. Il venerdì dalle 14 alle 17:30. Il sabato dalle 9:30 alle 12:30.

Salle du Clôt

La Bolline



SAINT MARTIN VESUBIE

Visites de la Brasserie du Comté

Venerdì 27 dicembre 2024 dalle 16 alle 17.

Venerdì 3 gennaio 2025 dalle 16 alle 17.

Venez découvrir l’histoire de notre brasserie et venez échanger avec notre équipe. La bière du Pays niçois à Saint-Martin Vésubie au cœur du Mercantour.

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Lieu-dit Pra de la Majou



Les Merenda de la Brasserie

Sabato 28 dicembre 2024 dalle 11 alle 13.

Sabato 4 gennaio 2025 dalle 11 alle 13.

Lieu-dit Pra de la Majou



Théâtre – “La véritable histoire du sapin de Noël”

Sabato 28 dicembre 2024 dalle 15 alle 17.

Médiathèque départementale annexe

52, boulevard Lazare Raiberti



Réveillon du Nouvel An - Ballo

Martedì 31 dicembre 2024 alle 22.

Place du Général de Gaulle



SAORGE

Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



SOSPEL

Proiezione del film: "Niko la piccola renna, Missione Babbo Natale

Venerdì 27 dicembre a 18:00

Cinéma d'hier et d'aujourd'hui,

Chapelle des Pénitents Rouges

Place Saint-Michel



TENDE

Exposition-vente artisanat africain

Dal 26 dicembre al 30 dicembre 2024

Salle de Musique



Mémoires vivantes - Le journal d'un soldat tendasque, Pin de Marro

Sabato 28 dicembre da 15:00 a 16:30

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

Noël de l’ESF - Discesa con le fiaccole

Venerdì 27 dicembre 2024 alle 17.

Devant l'École de Ski Français

La Colmiane



Festival de Noël Valdeblore – “AUDIBERT Frédéric, Florent, Hélène & Gaïa” - Concerto

Sabato 28 dicembre 2024 dalle 18 alle 20.

Église Sainte Croix

Saint Dalmas



Festival de Noël Valdeblore – “Sirigauda – Calena – Noël de Provence et des Pays Alpins”” -Concerto

Lunedì 30 dicembre 2024 dalle 18 alle 20.

Chapelle des Sept Douleurs

La Bolline



Feu d’artifice et Verre de l’amitié - Fuochi d'artificio

Martedì 31 dicembre 2024

Orari di apertura il domenica dalle 17 alle 23:55.

La Colmiane



VENCE

Exposition “Tous à la Chapelle IV” : Collectif d’artistes Vençois

Fino al 05 Gennaio 2025

La Chapelle des Penitents Blancs

1 Av. Henri Isnard



VILLEFRANCHE SUR MER

Spettacolo natalizio per bambini

Sabato 28 dicembre 2024 alle 16.

« Le Noël de Lutinette »

Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert