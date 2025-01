Cannes, un murale dedicato a “Via col vento”. E’ il ventiduesimo in città (Foto)

Un altro grande affresco ha fatto la comparsa sui muri di Cannes: in Avenue du Docteur Picaud 95 è stato inaugurato quello in omaggio ad una delle scene del celeberrimo film “Via col vento”, capolavoro del cinema diretto da Victor Fleming nel 1939 e poi proiettato in apertura del Festival di Cannes. Festival Internazionale del Cinema nel 1968.



Una scelta dell’amministrazione comunale, diretta da David Lisnard, che mira ad estendere l'accesso all'arte e alla cultura al maggior numero di persone così da migliorare la qualità della vita degli abitanti, sostenere la creatività e rafforzare l'attrattiva di Cannes coltivandone l'identità.





Così David Lisnard sindaco di Cannes: “Il film Via col vento è un monumento del cinema, concepito fin dall’inizio come un’opera senza tempo e popolare.

È quindi naturale che Cannes, capitale mondiale della settima arte, renda omaggio ai due interpreti d'eccezione, Vivien Leigh e Clark Gable e a questo bacio ormai iconico, che farà tenerezza ai semplici passanti e ai residenti.

Questi affreschi unici e straordinari hanno tre scopi: coltivare l'identità culturale e cinematografica di Cannes, preservare la trasmissione dell'arte e sostenere la creatività artistica.

Queste operazioni permettono inoltre di rafforzare l'attrattiva turistica della città e di abbellire l'ambiente di vita di Cannes”.



La realizzazione di quest'opera, della superficie di 45 metri quadrati, è stata affidata all'artista Elodie Iwanski, già noto per gli affreschi di Jean-Paul Belmondo nel 2022 e per il film “Taxi Driver” nel 2023. L’intervento di abbellimento, costato 16.886 euro, si è svolto dal 14 al 24 ottobre 2024.



Questo l’elenco e la relativa ubicazione dei 21 murales di Cannes

Cinéma Cannes, Place Cornut-Gentille/ 2 quai Saint-Pierre

Charlie Chaplin «Le Kid», 10 bd Vallombrosa

Hôtel de la Plage, « Les vacances de M. Hulot », 7 rue Saint-Dizier

Trompe l’oeil « Le Barbarella », Place du Suquet, 16 rue Saint-Dizier

L’envers du décor, 7 rue des Suisses

Buster Keaton « Le Caméraman », 29 boulevard Victor Tuby

Gérard Philipe « Fanfan la Tulipe », 3 boulevard Victor Tuby

Le 7e art, Place du 18 juin

Marylin Monroe, 16-boulevard d’Alsace

Harold Llyod « Safety Last », 9 rue Louis Brailles

Les baisers de cinéma, Boulevard de la République

Cannes movie car museum, Parking Berthelot-ex Diabolika

La leçon de Piano de Jane Campion, Pont Alexandre III

Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Pont Alexandre III

Alain Delon « Plein Soleil », Avenue Francis Tonner

20 000 lieues sous les mers, Passage Pierre Sémard

Les demoiselles de Rochefort, Parking Migno à République

Jean-Paul Belmondo, 7 rue Jean-Jaurès

Taxi Driver, Boulevard de la République 87

Un homme et une femme, 150 avenue Michel Jourdan

Guy de Maupassant, Rue Louis Blanc 28

«Autant en Emporte le Vent» de Victor Fleming, 95 avenue du docteur Picaud