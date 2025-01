Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di gennaio (Foto)

Anche nel mese di gennaio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.

L’evento del mese da non perdere

« For gods only : spectacle de danse » - Mercoledì 29 gennaio 2025 - Théâtre Anthéa - Antibes

Il coreografo rivoluzionario Olivier Dubois crea un affascinante assolo che unisce la danza classica al mondo dei samurai per la prima ballerina Marie-Agnès Gillot.



« Simple : spectacle de danse » - Mercoledì 29 gennaio e venerdì 31 gennaio 2025 - Théâtre Anthéa - Antibes

In questo spettacolo, privo di musica ma tutt’altro che silenzioso, tre ballerini si esibiscono in abiti attillati su uno sfondo colorato.





Musica

«Les professeurs en scène » - Sabato 25 gennaio 2025 - Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique – Antibes

«Alain Souchon & fils» - Il 25 e 26 gennaio 2025 - Théâtre Anthéa

Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 Avenue JuIl Grec – Antibes

«Personne d’autre» -Dal 7 all’11 gennaio, dal 14 al 19 gennaio e dal 21 al 23 gennaio 2025;

«Projection privée» - Dal 9 all’11 gennaio, dal 14 al 15 gennaio 2025;

«La belle et la bête» - Mercoledì 22 gennaio e venerdì 24 gennaio 2025;

«La note» - Venerdì 31 gennaio 2025

Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud – Antibes

«Les muziko thérapitres » - Fino al 4 gennaio 2025

«Maître vous avez la parole » - Dal 9 al 11 gennaio 2025

«5 filles couleurs pêche» - Domenica 12 gennaio 2025

«Bientôt très connu» - Dal 16 al 18 gennaio 2025

«Le spectre des éléments» - Domenica 19 gennaio 2025

«Femme de mère en fille depuis que l’homme est homme» - Dal 23 al 25 gennaio 2025

«Le ticket» - Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2025

Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau – Antibes

«Musée haut, musée bas» - Il 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 ET 26 gennaio 2025

«Mouvances dans le théâtre contemporain» - Giovedì 23 gennaio 2025

«Improvisation» - Domenica gennaio 2025

«Le tartuffe : pièce de Molière» - Venerdì 31 gennaio 2025



Mostre

«Moya» - Fino all’11 gennaio 2025 - Espace d’exposition les Arcades – Antibes

«Le chemin des crèches» - Fino all’11 gennaio 2025 - Les casemates en face de l’espace d’exposition des Arcades – Antibes

«Joan Miro» - Fino al 12 gennaio 2025 - Musée Picasso – Antibes

«Oeuvres à 4 mains» - Fino al 12 gennaio 2025 - Galerie Alexandre Simonin – Antibes

«Transartcafé» - le 8 et 18 gennaio 2025 - 6 Rue du Docteur Rostan - Antibes

«Décors colorés de l’antibes romaine» - Fino al 30 aprile 2025 - Musée d’archéologie – Antibes

«Chatteries» - Fino al 31 gennaio 2025 - Musée de la Carte Postale – Antibes

Visite guidate

Vecchio Antibes in francese: il 9, 16, 23 e 28 gennaio 2025 alle 10

Vecchio Antibes in inglese: su richiesta, secondo disponibilità

Juan-les-Pins, dalla Belle Époque agli Anni Ruggenti: il 30 gennaio 2025 alle 10