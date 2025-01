Per la Printemps des Arts tre prime mondiali a Monaco con i Ballets de Monte-Carlo

Con l'arrivo della primavera, i Balletti di Monte-Carlo celebreranno la creazione. Tre prime mondiali vedranno la luce a Monaco.

La prima creazione sarà presentata dal 23 al 27 aprile al Grimaldi Forum accompagnata dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, si tratterà de La nuit transfigurée del coreografo tedesco Marco Goecke che creerà qui il suo quarto pezzo per la Compagnia.

Nella stessa serata, saranno proposte altre due rappresentazioni ad alto valore simbolico: Les Quatre Tempéraments di George Balanchine, che ha sempre mantenuto stretti legami con il Principato e il cui repertorio ha contribuito a forgiare l'identità e l'immagine di eccellenza dei Balletti di Monte-Carlo. Les Quatre Tempéraments sarà ripreso per l'occasione da Patricia Neary, immensa ballerina di Balanchine che ha deciso di concludere la sua carriera realizzando quest'ultimo pezzo per i Balletti di Monte-Carlo.

Wartime Elegy di Alexei Ratmanansky farà il suo ingresso nel repertorio dei Balletti di Monte-Carlo. Invitato dalle più grandi compagnie del mondo, in particolare il New York City Ballet con cui la sua collaborazione ha dato luogo a una serie di opere notevoli, il coreografo ukrainen Alexei Ratmansky ci offrirà, con Wartime Elegy, un'opera di grande sensibilità che affronta la guerra in Ucraina e celebra l'irriducibile gioia di vivere di un popolo.

Il 20 e 21 giugno 2025, l'Académie Princesse Grace darà alla Salle Garnier dell'Opéra di Monte-Carlo il suo tradizionale Gala di fine anno, sinonimo di successo per i suoi giovani ballerini destinati a unirsi in un prossimo futuro ad una compagnia internazionale.

Poi, dal 17 al 20 luglio 2025, saranno svelate sullo stesso palco le altre due opere create per i Balletti di Monte-Carlo: quella della Compagnie Kor'sia (che il pubblico ha potuto scoprire nell'ambito del Monaco Dance Forum) e quella del coreografo slovacco Lukáš Timulak che fa il suo ritorno a Monaco, lui che era stato ballerino dei Balletti di Monte-Carlo prima di diventare questo coreografo la cui Compagnia si appresta ad incarnare la bella emergenza.

Quando non sarà a Monaco, la Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo svolgerà il suo ruolo di ambasciatore culturale del Principato partecipando a tournée internazionali che la porteranno in Italia, Svizzera, Francia, Spagna: prima a Firenze, Venezia, Zurigo (a gennaio), Parigi (a marzo) o ancora Valencia e Granada (a giugno).

Info/Biglietteria: - Prenotazioni per telefono: 00377 92 00 13 70 e 00377 99 99 3000. Tariffe da 15 a 39€ - Tutti i programmi su: www.balletsdemontecarlo.com