Monaco, i festeggiamenti di Santa Devota trasmessi in diretta su schermi giganti

In occasione della festa di Santa Devota, il pubblico è invitato a seguire i festeggiamenti in diretta su schermi giganti, domenica 26 gennaio 2025.

Due aree sicure saranno accessibili al pubblico dalle 17:30.

- Piazzale della Place Sainte-Dévote - Quai Albert I a livello della piscina.

- 18h30: Ritrasmissione della processione delle Reliquie di Santa Devota

- 19h: Ritrasmissione del Saluto del Santissimo Sacramento

- Verso le 19:45: Ritrasmissione dell'incendio della barca

A partire dalle 20:15: Spettacolo di droni di 8 minuti, che ripercorre i momenti salienti della vita di Santa Devota: dalla sua fede alla morte, passando per il suo calvario e terminando con la sua canonizzazione con una lode Sanctus.

Il pubblico presente sul sagrato della Chiesa di Santa Devota che desidera recarsi al Quai Albert I per l'accensione della barca e lo spettacolo dei droni, dovrà imboccare i corridoi sotterranei situati a sinistra della Chiesa di Santa DevotaDevoto e in fondo al viale d'Ostende. Per motivi di sicurezza, questa zona sarà strettamente riservata al pubblico che ha presenziato alla cerimonia dal sagrato della Chiesa di Santa Devota.