Monaco ha celebrato Santa Devota: le immagini della festa e il rogo della barca [FOTOGALLERY]

Dal 1874 per il Principato di Monaco è una tradizione irrinunciabile.

Ogni anno, la famiglia principesca si riunisce per celebrare Santa Devota, un evento dedicato alla santa patrona di Monaco e posto sotto il segno dell'unità e del fervore per il popolo monegasco.

In questa occasione, il principe Alberto era circondato dalla moglie Charléne, insieme ai loro gemelli, Jacques e Gabriella, per assistere alla messa delle tradizione in lingua monegasca nella chiesa di Sainte-Dévote,

Poi, come ogni anno vuole la tradizione, l'accensione della barca ed il suo rogo al quale era presente anche il nostro Ezio Cairoli che ci fa rivivere attraverso le sue fotografie questa importante serata per il Principato di Monaco.