Il primo week-end mette in scena il Quartetto Akilone in un doppio programma che unisce i vertici della Prima scuola di Vienna (gli ultimi quartetti di Beethoven) e pezzi emblematici della Seconda. In un nuovo video disponibile sul nostro canale, le musiciste presentano le opere che interpreteranno sabato 15 e domenica 16 marzo.

In programma: Anton Webern, Alban Berg, Ludwig van Beethoven e Arnold Schönberg.