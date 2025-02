Riunione consolare annuale per l'Ambasciata di Monaco in Italia

L'Ambasciata di Monaco in Italia ha riunito, venerdì 31 gennaio a Roma, i Consoli di Monaco in Italia e negli altri paesi di accreditamento dell'Ambasciatore per la sua riunione di lavoro consolare annuale. Questo tradizionale incontro di inizio anno costituisce un momento privilegiato di bilancio ma anche di impulso, per inquadrare e coordinare le azioni faro che saranno condotte nel 2025 al servizio della promozione e della diffusione internazionale del Principato.

Tra queste, i viaggi di S.A.S. il Principe Alberto II in Italia costituiscono sempre un tempo forte del rafforzamento dei legami con questo paese vicino e amico. Dopo i suoi viaggi in Toscana, a Roma e in Sicilia lo scorso anno, il Sovrano riprenderà le sue visite ai comuni italiani membri della rete dei siti storici Grimaldi di Monaco, che quest'anno festeggerà i 10 anni dalla sua creazione.

Diverse iniziative sono previste in questo quadro in collegamento con i Sindaci dei comuni e il Presidente dell'associazione italiana «Siti Storici Grimaldi di Monaco», il Sig. Fulvio Gazzola, Sindaco di Dolceacqua, che l'Ambasciatore aveva accolto qualche settimana prima a l'Ambasciata per la terza assemblea generale annuale dell'associazione. La promozione dell'attrattività monegasca sarà oggetto di particolare attenzione con l'organizzazione di un'operazione speciale nel 2025 in collegamento con Monaco Private Label.

Il Principato continuerà inoltre a impegnarsi attivamente per la promozione della francofonia in Italia, dopo il rinnovo del mandato di S.E. Anne Eastwood nel Comitato esecutivo del Gruppo degli ambasciatori francofoni (GAF) per due anni. Questo gruppo, che riunisce i capi delle missioni diplomatiche francofone accreditati presso l'Italia, la Santa Sede o le agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma, promuove varie iniziative per sostenere il multilinguismo e la diversità culturale, organizzando ogni anno il Festival del cinema francofono di Roma.

S.E. Eastwood ha ricordato inoltre che dopo i suoi viaggi a Malta e a San Marino all'inizio del 2024, e la presentazione delle sue Lettere di Credenziali in Croazia in ottobre e in Romania in dicembre, è ormai accreditata come Ambasciatrice di Monaco presso i sei paesi sotto la giurisdizione dell'Ambasciata. Con il sostegno della rete consolare, l'Ambasciata continuerà a lavorare per sviluppare i legami con tutti questi paesi e favorire la diffusione economica e culturale di Monaco.

L'incontro si è concluso con una cena conviviale presso la Residenza alla quale era invitato anche il Sig. Philippe Orengo, Ambasciatore di Monaco presso la Santa Sede, incaricato quest'anno del programma monegasco in occasione delle celebrazioni del Giubileo.