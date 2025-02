Monaco, al Théâtre des Variétés si presenta "East of Noon" di Hala Elkoussy

L'NMNM e l'Istituto audiovisivo di Monaco hanno scelto di collaborare programmando le creazioni di artisti la cui pratica si situa a metà strada tra il cinema e l'arte contemporanea: film singolari per le loro forme, il loro sistema di narrazione, ma anche dal loro modo di produzione e diffusione. Per questa stagione 2024-2025, la programmazione Tout l'art du cinéma dell'Institut audiovisuel de Monaco e il NMNM presentano il film di Hala Elkoussy, East of Noon.

Con East of Noon, Hala Elkoussy ci trascina in un racconto popolare che oscilla tra Mille e una notte e Ubu re, [...] dove giovani meravigliosi tentano di sopravvivere all'autocrazia di un tiranno infantile. Questo secondo lungometraggio di Hala Elkoussy si distingue per la sua forma stravagante, insolita e bizzarra all'interno del cinema africano e arabo e ricorda i classici degli anni '60-70.» Firouz Pillet, maggio 2024.

Nella prima parte, Hala Elkoussy presenterà il suo lavoro di regista e di artista plastico.

Proiezione di East of Noon, 2024, di Hala Elkoussy, proiezione in presenza dell'artista martedì 1 aprile alle 19 - Théâtre des Variétés, 1 boulevard Albert Ier, Monaco