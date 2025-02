Rete di infrastrutture di ricerca clinica a Monaco: collaborazione di grande portata tra CSM e INSERM

Venerdì 7 febbraio, il Centro Scientifico di Monaco (CSM) e l'Istituto Nazionale della Salute e della Ricerca Medica (INSERM) hanno ufficializzato la loro collaborazione con la firma di un protocollo d'intesa strategico al Ministero dello Stato alla presenza del signor Christophe ROBINO, Consigliere-Ministro degli Affari Sociali e della Salute; del signor Lionel BEFFRE, ConseillerMinistro dell'Interno; del Professor Patrick RAMPAL, Presidente del Centro Scientifico di Monaco e del Professor Didier SAMUEL, CEO dell'INSERM.

Con questa firma, il CSM e l'INSERM uniscono le loro competenze per portare un progetto di portata internazionale per la ricerca clinica. In effetti, l'Infrastruttura nazionale di ricerca clinica F-CRIN fondata nel 2012 e gestita dall'INSERM è diventata un attore chiave della ricerca clinica in Francia grazie alla sua vasta rete di esperti e partner.

Questa organizzazione di eccellenza ha lo scopo di rafforzare la competitività della ricerca clinica francese a livello internazionale, di identificare e di etichettare le reti di ricerca, facilitare l'attuazione di sperimentazioni cliniche accademiche o industriali e sviluppare le competenze dei ricercatori mettendo in comune know-how, obiettivi e mezzi.

La sua ricerca si concentra anche su malattie di interesse generale internazionale come il Parkinson, l'asma grave, la trombosi, la sclerosi multipla, le malattie della retina, le malattie autoimmuni, la cardiologia, gli ictus, per citarne solo alcunile, o ancora malattie rare e dispositivi medici. Un vero modello di organizzazione integrativa, inedito in Francia e in Europa, F-CRIN agisce sia come incubatore che consente alle reti di ricerca clinica di raggiungere la piena maturità, sia come motore per federare una comunità impegnata in un'iniziativa di collaborazione.

F-CRIN facilita anche i test clinici multinazionali di ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network), rafforzando così l'impatto della ricerca europea. Il Centro Scientifico di Monaco, fondato nel 1960 dal Principe Rainier III, è un istituto pubblico riconosciuto a livello internazionale per la qualità dei lavori di ricerca scientifica, fondamentale e applicata condotta attraverso questi tre dipartimenti di punta, nonché per le pubblicazioni scientifiche dei suoi ricercatori.

L'approccio di questo centro all'avanguardia è inedito per il suo aspetto multidisciplinare e trasversale tra i Dipartimenti di Biologia Marina, Polare e Medica intorno a una tematica generale: la conservazione della salute umana e ambientale.

La partnership tra l'INSEMR e il CSM mira a rafforzare la ricerca clinica a Monaco grazie alla creazione del M-CRIN (Monaco Clinical Research Infrastructure Network) che garantirà nuovi collegamenti alle reti tematiche etichettate F-CRIN.