Monaco, al via il sondaggio sulle abitudini di consumo dei turisti

L'Istituto monegasco di statistica e di studi economici (IMSEE), in collaborazione con la Direzione del turismo e dei congressi, lancia un'indagine sulle abitudini di consumo dei turisti che visitano il Principato di Monaco, che si svolgerà nel corso dell'anno 2025.

Gli obiettivi dell'indagine

L'indagine mira a raccogliere informazioni essenziali, in particolare sui motivi del loro arrivo a Monaco, le loro preferenze in materia di alloggio, ristorazione e tempo libero, e la durata del soggiorno, Per comprendere meglio il loro comportamento al fine di ottimizzare la loro esperienza nel Principato e migliorare l'offerta turistica monegasca.

Metodologia e partecipazione.

L'indagine si svolgerà secondo due modalità:

1. Le hostess e gli investigatori si recheranno in zone chiave del Principato, per incontrare i visitatori, per effettuare un colloquio rapido e discreto di massimo cinque minuti. La partecipazione è totalmente volontaria e le risposte saranno anonime e riservate.

2. Per chi preferisce rispondere online, un codice QR sarà messo a disposizione anche presso i partner della destinazione (hotel, ristoranti, negozi) grazie alla collaborazione dell'Associazione delle Industrie Alberghiere di Monaco e dell'Unione dei Commercianti e degli Artigiani di Monaco.

Sono felice del ritorno positivo dei nostri partner. La messa in opera di cavalletti che mostrano un codice QR che reindirizza direttamente al questionario all'interno dei loro stabilimenti, accompagnata da un incentivo a partecipare all'indagine, sarà uno dei fattori chiave del successo di questo studio», ha commentato Alexandre Bubbio, Direttore dell'IMSEE.

"Questa indagine ci fornirà le chiavi essenziali sulle abitudini di consumo dei viaggiatori, permettendoci così di orientare meglio le nostre strategie di marketing e di ottimizzare le offerte per massimizzare l'attrattività della destinazione Monaco", ha sottolineato Guy Antognelli, Direttore del Turismo e dei Congressi.

Link al sondaggio: https://analyse.imsee.mc/SurveyServer/s/imsee2/Depenses_touristiques/Reseaux.htm