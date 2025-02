Happy hour musicale con l'Orchestra Filarmonica di Monaco all'Auditorium Rainier III

Martedì 18 febbraio, alle 18.30 all'Auditorium Rainier III i musicisti dell'OPMC si uniranno a voi per un Happy Hour musicale 100% corde.

In programma, tra l'altro, un arrangiamento per sestore d'archi dello splendido Preludio di Tristan e Isolde di Richard Wagner, in eco al grande concerto lirico che l'OPMC darà il 2 marzo prossimo nell'ambito della programmazione dell'Opéra de Monte-CarloCarlo e sarà diretto dal futuro direttore dell'Orchestre National de France, Philippe Jordan

Il programma di questo happy hour sarà completato da opere di Ernest Bloch e Max Bruch.