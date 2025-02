A Monaco torna l'edizione 2025 del Forum dell'occupazione

Evento importante per le persone in cerca di lavoro e le imprese del Principato, il forum dell'occupazione di Monaco torna per una nuova edizione nel 2025 che si terrà al Grimaldi Forum il lunedì 24 febbraio 2025 dalle 9:00 alle 18:00.

Per valorizzare il dinamismo economico del Principato e rispondere al loro bisogno di reclutamento, le aziende che desiderano partecipare a questo evento possono prenotare sin d'ora il loro spazio; per garantire la visibilità presso candidati motivati e qualificati con diversi profili.

Organizzato sotto l'egida del Governo del Principato e in collaborazione con partner istituzionali e privati, il Forum Monaco per l'Occupazione è uno spazio di incontro unico tra datori di lavoro e talenti.

Perché partecipare al Forum di Monaco per l'occupazione?

Visibilità: una visibilità eccezionale presso un ampio pubblico di professionisti e giovani laureati in cerca di opportunità. Incontri mirati: approfittate di uno spazio digitale dedicato per scoprire i profili dei candidati qualificati, consultare il loro curriculum e promuovere la vostra azienda. Condivisione di competenze: scambiare con altri attori economici e sviluppare sinergie potenziali.

Modalità di iscrizione

Le aziende interessate possono iscriversi oggi per garantire il loro stand a Monaco per l'Occupazione. I posti sono limitati, quindi incoraggiamo i potenziali espositori a completare la loro iscrizione in fretta. Per prenotare il vostro stand, potete contattare l'agenzia LENA GROUP (Denise DAVIDE o Marie BARRESI) Tel +377 97 97 35 55 per mail info@monacopourlemploi.mc . Per iscriversi online https://monacopourlemploi.com/

Per i visitatori: il Forum è gratuito e aperto a tutti, ma le iscrizioni sono obbligatorie tramite il sito ufficiale dell'evento https://monacopourlemploi.com/

Maggiori informazioni sulla pagina LinkedIn https://www.linkedin.com/company/monaco-per-l'occupazione/