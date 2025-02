Fête du Citron® 2025, Mentone accoglie tre città gemellate

Il 14, 15 e 16 febbraio, in occasione della 91ª Festa del Limone® e nell'ambito del gemellaggio, Mentone accoglierà tre delegazioni: da Namur, Baden e Sanremo.

Sono stati accolti ufficialmente la sera del 14 febbraio, presso il municipio, dal sindaco, Yves Juhel, e dal 1° vicedelegato per i gemellaggi, Patrice Novelli, alla presenza di rappresentanti eletti, membri della commissione per i gemellaggi e dei gruppi folkloristici La Capeline e La Mentonnaise.

" Sono un primo vice felice e soddisfatto perché per la prima volta e contemporaneamente abbiamo la presenza di tre delegazioni ", ha dichiarato Patrice Novelli. Ricordando che Mentone è gemellata con Namur dal 1957 e con Baden-Baden dal 1961, “ due anni prima del trattato che ha suggellato la riconciliazione franco-tedesca ”. Il gemellaggio con Sanremo è stato siglato il 24 marzo 2024.

Il primo deputato ha poi menzionato il gemellaggio tra Mentone e Montreux, quello di Sochi - attualmente a mezz'asta a causa del conflitto con l'Ucraina - e il gemellaggio - in sospeso - con la città di Valencia, in Spagna. A questo proposito, ricordiamo che, in seguito alle violente inondazioni del novembre scorso, il 22 febbraio si svolgerà a Mentone una corsa di beneficenza a favore dell'associazione dei pompieri di Valence.

" Continuo ad avere l'ambizione di mantenere viva questa tradizione amichevole e di scambiare idee con le nostre città gemellate. Più che mai, Mentone, attraverso la sua qualità della vita, il suo clima, la sua insulare e la sua bellezza, deve volgersi verso l'internazionalità, con un'Europa unita, pronta ad affrontare le sfide. "Che l'amicizia e la fratellanza regnino tra le nostre città e i nostri Paesi ", ha concluso prima di cedere la parola a Yves Juhel.

" Un gemellaggio può funzionare solo se esistono relazioni umane tra sindaci e deputati, nonché una stretta collaborazione tra le diverse commissioni e associazioni delle città gemellate ", ha aggiunto il sindaco. Questa è una condizione essenziale per il corretto funzionamento di un gemellaggio. Siamo tutti consapevoli di ciò e desideriamo impegnarci affinché questi rispettivi accordi di gemellaggio funzionino senza intoppi. »

Il sindaco e il primo vice hanno poi consegnato dei piccoli doni a Charlotte Deom, consigliera comunale e rappresentante di Charlotte Bazelaire, sindaco di Namur, ad Alexander Wieland, primo vice vice e rappresentante di Dietmar Späth, sindaco di Baden-Baden, e a Désirée Negri, consigliera comunale e rappresentante di Alessandro Mager, sindaco di Sanremo.

La cerimonia, calorosa e amichevole, è stata l'occasione per rafforzare i legami che uniscono queste città alla Perla di Francia e per condividere un bicchiere di amicizia prima di partecipare ai festeggiamenti del "limone".