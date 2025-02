Simone Facchinetti parla all’Auditorium Rainier III di Monaco delle regole del gioco del mercato dell’arte

Il mercato dell’arte e tutti i meccanismi che intorno ad esso ruotano, sarà al centro dell’evento della Dante Alighieri del Principato di Monaco - sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nel Principato - che si svolgerà mercoledì 26 febbraio alle 18,30 all’Auditorium Rainier III di Monaco (ingresso libero).

A svelare “le regole del gioco” e i trucchi del mestiere sarà Simone Facchinetti, Professore associato di Storia dell’Arte moderna all’Università del Salento, autore di numerosi libri tra cui il recente “Il mercato dell’Arte - Le regole del gioco” (Allemandi 2023) e curatore di mostre nazionali e internazionali. Fra queste ha collaborato alla realizzazione della mostra, al MART di Rovereto, dedicata ad Antonello da Messina e ha curato esposizioni all’ Accademia Carrara di Bergamo, città dove vive; nel 2014, ha curato, con Arturo Galansino, la mostra monografica su Giovanni Battista Moroni alla Royal Academy of Arts di Londra.Nel 2016, con Arturo Galansino, In the Age of Giorgione alla Royal Academy of Arts; nel 2019 Facchinetti, ancora con Arturo Galansino e Aimee Ng, ha realizzato la mostra dedicata a Giovanni Battista Moroni alla Frick Collection di New York.

Ad introdurre l’ospite eccellente sarà, Alfredo Pallesi, esperto d’arte del Principato di Monaco, che con la sua Art Gallery, con sede al Park Palace, prende parte alle principali mostre di settore nazionali e internazionali. Pallesi, nato a Bologna in una famiglia di antiquari, è mercante d’arte dal 1968, anno in cui apre uno studio in via del Babuino a Roma. Negli anni ’80 inizia a collaborare con la Finarte fino a diventare, nel 1999, direttore generale dei dipartimenti artistici di tutte le aste. Nel 2002 inaugura la sua galleria a Roma in via Margutta, che nel 2011 trasferisce nel Principato di Monaco.

Un incontro, dunque, quello con Simone Facchinetti, che condurrà il pubblico monegasco in “un viaggio appassionante nel mondo del mercato dell’arte, tra aste, mercanti e collezionisti ma anche un’indagine sulle regole del gioco che disciplinano i meccanismi di una magnifica ossessione”, come riporta il libro stesso. Basta d’altronde scorrere i temi affrontati nei sette densi capitoli che lo compongono per comprendere che comprare un quadro o un’opera d’arte, non è sempre un’impresa di poco conto.

“È il prezzo che fa l’opera o è l’opera che fa il prezzo?” Si domanda Facchinetti nel libro, per poi rispondere: “le stime rivelano molte cose, basta saperle leggere”. E ancora l’esperto raccomanda: “Occhio al restauro” mettendo sull’avviso chi compra: “Che, cosa c’è sotto le ridipinture?”. L’autore si sofferma poi su un tema di grande attualità che riassume nel titolo “Feticci della Monna Lisa. Un fenomeno speculativo dilagante”.

Ma non manca anche la descrizione di alcuni casi clamorosi come quello che dà il titolo al paragrafo “Falso Botticelli; No, vero! La storia (quasi) incredibile di un ritratto ritrovato”; o “La sorellastra della Gioconda. Storia surreale di un colpo milionario”.

Simone Facchinetti dedica spazio nel volume anche alle donne pittrici e persino ai cimeli di Napoleone, ricostruisce affari e “fregature” e infine risponde a una domanda che spesso frulla nella testa di chi acquista: “È consigliabile comprare gli invenduti?”. Per poi concludere: “Conviene sempre non seguire il branco”.

Prenotarsi entro il 24 febbraio a: info.dantemc@gmail.com Tel. +377 97 70 89 47